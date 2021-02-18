Сообщество пациентов с рассеянным склерозом обратились к Мишустину из-за дефицита лекарств

Во многих регионах России возник дефицит лекарственных препаратов для больных рассеянным склерозом, предоставляемых как по льготе, так и в розничной продаже. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину, опубликованном в группе «Московское общество рассеянного склероза» в Facebook.

«Речь, в частности, идет в первую очередь о препарате метилпреднизолон (солумедрол, метипред, медрол и др.). Мы выражаем крайнюю обеспокоенность тем, что в наступившем году это уже не системный дефицит и перебои в поставках, а остатки закончились, и его просто нет!» — говорится в письме.

В «Московском обществе рассеянного склероза» предполагают, что ситуация связана с пандемией коронавируса, либо с нехваткой финансирования лекарственного обеспечения пациентов с хроническими заболеваниями, либо со сбоями в закупках.

«Просим вас рассмотреть любую возможность исправить ситуацию: пациенты с рассеянным склерозом крайне нуждаются в обеспечении метилпреднизолоном», — говорится в обращении.

Метилпреднизолон используется при тяжелых воспалительных процессах и некоторых серьезных заболеваниях в фазе обострения. При обострении рассеянного склероза метилпреднизолон обычно применяется в пульс-терапии длительностью в несколько дней.

gxpnews