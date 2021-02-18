Около 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» ввели в гражданский оборот

Более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» поступили в гражданский оборот, сообщила заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире Первого канала.

«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз, они поставлены в большое количество регионов России», — приводит слова Непомнящих ТАСС.

Она добавила, что центр планирует наладить ежемесячное производство около 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, еще 1 млн доз вакцины будет произведен на площадках индустриальных партнеров.

«Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз, выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 млн доз в месяц», — добавила она.

Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» против COVID-19 состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, распознаваемых иммунной системой. Курс вакцинации предусматривает двукратное внутримышечное введение с интервалом 14-21 день.

gxpnews