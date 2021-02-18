Минздрав утвердил список уполномоченных лиц фармпроизводителей по правилам ЕАЭС

Впервые приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко утвержден список лиц, аттестованных в качестве уполномоченных лиц производителей лекарственных средств государства–члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ведомство.

Первыми аттестованными в качестве уполномоченных фармпроизводителей стали сотрудники НМИЦ имени Алмазова, ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ООО «КРКА-РУС».

При вводе лекарственных средств в гражданский оборот на территории Евразийского экономического союза уполномоченное лицо осуществляет подтверждение соответствия лекарственных средств требованиям, установленным при их регистрации, и гарантирует, что они произведены в соответствии с правилами надлежащей производственной практики союза.

«Важно отметить, что рынок фармацевтики в рамках ЕАЭС начал работать еще в 2017 году, и сейчас объем взаимной торговли лекарственной продукцией между странами-участниками весьма значителен», – говорится в сообщении.

Создание такого общего рынка подразумевает установление единых требований для лекарственных препаратов, правил их регистрации и экспертизы. Лекарства, зарегистрированные по союзным правилам, получают право свободного обращения на территории всех входящих в ЕАЭС стран.

«Утверждение списка аттестованных лиц является важным шагом в реализации принципов регулирования общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС, обеспечения их соответствия всем стандартам качества», – заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

gxpnews