ГК «Бионика», «ФК Гранд Капитал» и Dentsu создали новую экосистему «Инновафарм»

На фармрынке появится новая экосистема «Инновафарм». Компания специализируется на продвижении товаров производителей, в партнерство вошли «ФК Гранд Капитал», Dentsu и Коммуникационное агентство Rx Code, входящее в ГК «Бионика» .

«На мой взгляд, в 2021 году на рынке появится еще один интересный продукт — компания, которая будет крайне интересна для производителей и будет давать доходные востребованные продукты для аптечных сетей», — описал «Инновафарм» генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко.

По его словам, в идею организации заложена ушедшая с фармы практика, когда производители отдавали в эксклюзив дистрибьюторам свои препараты для их продвижения. Ременяко уверен, что процесс перестал существовать, поскольку не было структуры, которая могла абсолютно независимо работать с продуктами производителя на базе гарантирующего поставщика (дистрибьютора).

В этих целях была создана компания «Инновафарм», которую и возглавил Юрий Уляшев. По его словам, у экосистемы уже 82 региона присутствия, по которым «Инновафарм» будет продвигать продукты производителя. В планах компании выявлять непокрытые территории клиентов для усиления пушинга их товаров.

Руслан Мавлиханов

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