Первая десятка аптечных сетей занимает более 30% рынка

Первое место в рейтинге аптечных сетей, подготовленном RNC Pharma, заняла «Ригла» с долей 6,4%, за ней следуют ГК «Эркафарм» (4,6%) и «Неофарм» (3,5%). Среди аптечных сетей смешанного типа на первом месте АСНА, среди ассоциаций лидирует PharmMarket. Наконец, «Аптека.ру» по-прежнему первая среди сервисов онлайн-заказа лекарств.
Аналитическая компания RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 года. Первое место в рейтинге аптечных сетей заняла «Ригла» с долей 6,4%. На втором месте – ГК «Эркафарм» (4,6%), на третьем – «Неофарм» (3,5%). Четвертое место заняла самарская сеть «Вита» (3,2%), замыкает первую пятерку «Планета здоровья» (Пермь) (3,1%). Общая доля первой десятки аптечных сетей составила 32,7%.
|TOP аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке лекарств по итогам 2020 года
|№
|Аптечная сеть
|Расположение центрального офиса
|Количество точек на 01.01.2021
|Доля на рынке, %, руб.
|ЛП
|не ЛП
|рынок в целом, без ЛЛО
|Классические аптечные сети
|1
|Ригла
|Москва
|3 136
|6,4
|6,5
|6,4
|2
|ГК Эркафарм
|Москва
|1 079
|4,3
|5,3
|4,6
|3
|НеоФарм
|Москва
|800
|3,8
|2,4
|3,5
|4
|Вита
|Самара
|1 817
|3,4
|2,6
|3,2
|5
|Планета Здоровья1
|Пермь
|1 849
|3,2
|2,6
|3,1
|6
|Аптечная сеть 36,61
|Москва
|1 452
|3,0
|3,9
|3,2
|7
|Апрель1
|Краснодар
|1 811
|2,9
|3,7
|3,1
|8
|Фармленд
|Уфа
|1 320
|2,4
|2,3
|2,4
|9
|Мелодия здоровья
|Новосибирск
|842
|1,8
|1,6
|1,7
|10
|Фармаимпекс1
|Ижевск
|663
|1,4
|1,7
|1,5
|Аптечные сети смешанного типа
|1
|АСНА
|Москва
|11 900
|13,4
|14,6
|13,7
|2
|Имплозия1
|Самара
|4 523
|4,7
|4,5
|4,7
|3
|ИРИС
|Москва
|1 792
|3,5
|3,0
|3,4
|4
|Идея1
|С.-Петербург
|225
|0,7
|1,5
|0,9
|5
|Монастырев.рф
|Владивосток
|89
|0,6
|0,9
|0,7
|6
|Советская аптека
|Москва
|288
|0,3
|0,2
|0,3
|7
|Векфарм
|Москва
|28
|0,1
|0,1
|0,1
|Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2
|1
|PharmMarket
|Москва
|9 170
|15,3
|13,2
|14,8
|2
|МФО
|С.-Петербург
|5 277
|6,3
|6,0
|6,2
|3
|ПроАптека1
|Москва
|4 527
|5,1
|2,3
|4,4
|4
|Созвездие
|Москва
|4 410
|4,1
|4,7
|4,2
|5
|ВЕСНА
|С.-Петербург
|1 520
|1,5
|1,6
|1,5
|6
|Платформа ФармХаб
|Москва
|1 137
|1,3
|1,2
|1,3
|7
|Надежда-Фарм
|Тамбов
|300
|0,4
|0,3
|0,4
|Сервисы дистанционного заказа
|1
|Аптека.ру
|Новосибирск
|15 867
|2,8
|5,3
|3,4
|2
|Сбер Еаптека
|Москва
|116
|0,5
|0,8
|0,6
|3
|Здравсити1
|Москва
|13 643
|0,1
|0,2
|0,1
|1 — экспертная оценка
2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
В RNC Pharma обратили внимание, что в январе текущего года капитализация российского интернет-ритейлера «Озон» превысила биржевую оценку стоимости сети X5 Retail Group. При этом выручка компаний за 2020 год различается более чем в десять раз, к тому же «Озон» не планирует в ближайшем будущем выплачивать дивиденды.
«По факту компании выдан по истине громадный кредит доверия, который в прошлом году, естественно, подогревался бумом развития дистанционных форматов торговли. Обе эти компании в разном формате и в разное время проявляли интерес и к российскому фармритейлу, правда, в прошлом году основные события в сфере фармрозницы произошли без их непосредственного участия», – прокомментировал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Он напомнил, что в прошлом году на рынке M&A в отечественной фармрознице тон задавали российские банки, сначала Сбербанк «породнился» с «еАптекой», чуть позже Газпромбанк стал миноритарным акционером сети АСНА. «Несмотря на принципиально разный формат сделок, между ними много общего, для инвестиций выбраны представители практически чистой сферы e-commerce, не обремененные значительным офлайн бизнесом. С одной стороны, это тоже своеобразный кредит доверия, с другой – вполне четкая ставка на формат, который в ближайшие годы претендует стать локомотивом развития как большого российского ритейла, так и фармацевтической розницы, в частности», – полагает Беспалов.
Эксперт уверен, что классический формат себя полностью исчерпал, особенно если учесть искусственное сдерживание развития онлайн в фарме. Но фактические регуляторные реалии и текущие экономические проблемы не дают оснований для активного развития офлайн ни с точки зрения инфраструктуры, ни в отношении сервисной составляющей. «Кстати, тот же «Сбер», который, с одной стороны, вложился в фармацевтический e-com, с другой, по сообщениям в СМИ выступает инициатором возможной продажи сети «Эркафарм» – одного из лидеров классического фармритейла в нашей стране», – добавил он.
Перспективы онлайна, по его словам, с каждым днем прорисовываются все более четко. К продаже безрецептурными препаратами в ближайшее время планируется допустить маркетплейсы, появляется определенность в отношении возможностей дистанционной продажи БАД. «Осталось дождаться «легалайза» в отношении рецептурного ассортимента и тогда e-com сможет вернуть кредит доверия с очень неплохими процентами», – заключил Николай Беспалов.
Елена Калиновская
pharmvestnik