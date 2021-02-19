Первая десятка аптечных сетей занимает более 30% рынка

Первое место в рейтинге аптечных сетей, подготовленном RNC Pharma, заняла «Ригла» с долей 6,4%, за ней следуют ГК «Эркафарм» (4,6%) и «Неофарм» (3,5%). Среди аптечных сетей смешанного типа на первом месте АСНА, среди ассоциаций лидирует PharmMarket. Наконец, «Аптека.ру» по-прежнему первая среди сервисов онлайн-заказа лекарств.

Аналитическая компания RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 года. Первое место в рейтинге аптечных сетей заняла «Ригла» с долей 6,4%. На втором месте – ГК «Эркафарм» (4,6%), на третьем – «Неофарм» (3,5%). Четвертое место заняла самарская сеть «Вита» (3,2%), замыкает первую пятерку «Планета здоровья» (Пермь) (3,1%). Общая доля первой десятки аптечных сетей составила 32,7%.

TOP аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке лекарств по итогам 2020 года № Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.01.2021 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети 1 Ригла Москва 3 136 6,4 6,5 6,4 2 ГК Эркафарм Москва 1 079 4,3 5,3 4,6 3 НеоФарм Москва 800 3,8 2,4 3,5 4 Вита Самара 1 817 3,4 2,6 3,2 5 Планета Здоровья1 Пермь 1 849 3,2 2,6 3,1 6 Аптечная сеть 36,61 Москва 1 452 3,0 3,9 3,2 7 Апрель1 Краснодар 1 811 2,9 3,7 3,1 8 Фармленд Уфа 1 320 2,4 2,3 2,4 9 Мелодия здоровья Новосибирск 842 1,8 1,6 1,7 10 Фармаимпекс1 Ижевск 663 1,4 1,7 1,5 Аптечные сети смешанного типа 1 АСНА Москва 11 900 13,4 14,6 13,7 2 Имплозия1 Самара 4 523 4,7 4,5 4,7 3 ИРИС Москва 1 792 3,5 3,0 3,4 4 Идея1 С.-Петербург 225 0,7 1,5 0,9 5 Монастырев.рф Владивосток 89 0,6 0,9 0,7 6 Советская аптека Москва 288 0,3 0,2 0,3 7 Векфарм Москва 28 0,1 0,1 0,1 Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2 1 PharmMarket Москва 9 170 15,3 13,2 14,8 2 МФО С.-Петербург 5 277 6,3 6,0 6,2 3 ПроАптека1 Москва 4 527 5,1 2,3 4,4 4 Созвездие Москва 4 410 4,1 4,7 4,2 5 ВЕСНА С.-Петербург 1 520 1,5 1,6 1,5 6 Платформа ФармХаб Москва 1 137 1,3 1,2 1,3 7 Надежда-Фарм Тамбов 300 0,4 0,3 0,4 Сервисы дистанционного заказа 1 Аптека.ру Новосибирск 15 867 2,8 5,3 3,4 2 Сбер Еаптека Москва 116 0,5 0,8 0,6 3 Здравсити1 Москва 13 643 0,1 0,2 0,1 1 — экспертная оценка

2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

В RNC Pharma обратили внимание, что в январе текущего года капитализация российского интернет-ритейлера «Озон» превысила биржевую оценку стоимости сети X5 Retail Group. При этом выручка компаний за 2020 год различается более чем в десять раз, к тому же «Озон» не планирует в ближайшем будущем выплачивать дивиденды.

«По факту компании выдан по истине громадный кредит доверия, который в прошлом году, естественно, подогревался бумом развития дистанционных форматов торговли. Обе эти компании в разном формате и в разное время проявляли интерес и к российскому фармритейлу, правда, в прошлом году основные события в сфере фармрозницы произошли без их непосредственного участия», – прокомментировал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Он напомнил, что в прошлом году на рынке M&A в отечественной фармрознице тон задавали российские банки, сначала Сбербанк «породнился» с «еАптекой», чуть позже Газпромбанк стал миноритарным акционером сети АСНА. «Несмотря на принципиально разный формат сделок, между ними много общего, для инвестиций выбраны представители практически чистой сферы e-commerce, не обремененные значительным офлайн бизнесом. С одной стороны, это тоже своеобразный кредит доверия, с другой – вполне четкая ставка на формат, который в ближайшие годы претендует стать локомотивом развития как большого российского ритейла, так и фармацевтической розницы, в частности», – полагает Беспалов.

Эксперт уверен, что классический формат себя полностью исчерпал, особенно если учесть искусственное сдерживание развития онлайн в фарме. Но фактические регуляторные реалии и текущие экономические проблемы не дают оснований для активного развития офлайн ни с точки зрения инфраструктуры, ни в отношении сервисной составляющей. «Кстати, тот же «Сбер», который, с одной стороны, вложился в фармацевтический e-com, с другой, по сообщениям в СМИ выступает инициатором возможной продажи сети «Эркафарм» – одного из лидеров классического фармритейла в нашей стране», – добавил он.

Перспективы онлайна, по его словам, с каждым днем прорисовываются все более четко. К продаже безрецептурными препаратами в ближайшее время планируется допустить маркетплейсы, появляется определенность в отношении возможностей дистанционной продажи БАД. «Осталось дождаться «легалайза» в отношении рецептурного ассортимента и тогда e-com сможет вернуть кредит доверия с очень неплохими процентами», – заключил Николай Беспалов.

Елена Калиновская

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