Великобритания начинает исследование с преднамеренным заражением людей коронавирусом

В ближайшие недели в Великобритании начинается исследование на небольшой, тщательно отобранной группе добровольцев, которые будут намеренно заражены коронавирусом, с целью использования его результатов для разработки вакцин и лекарственных средств от COVID-19. Об этом сообщает Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Подобного рода провокационные испытания с участием людей состоятся впервые во всем мире

Исследование уже получило одобрение от Британского комитета по вопросам этики. В нем примут участие 90 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Они подвергнутся заражению в безопасных и контролируемых условиях, в то время как исследователи будут следить за состоянием их здоровья.

Прежде всего участники пройдут обследование. Ученым важно убедиться, что добровольцы здоровы и не были заражены коронавирусом ранее. После чего им впрыснут вирус в нос, и они проведут 14 дней на карантине в больничных условиях.

Первоначально в исследовании будет использоваться штамм коронавируса, циркулирующий в стране с начала пандемии, который представляет низкий риск для здоровья взрослых. Впоследствии небольшое количество добровольцев, вероятно, будет привито одобренной вакциной от COVID-19, а затем подвергнутся воздействию новых штаммов вируса. Однако комитет еще не выдал разрешение на проведение этой фазы исследования.

Ученые поставили две основные цели: выяснить, как вирус заражает организм через нос, и проанализировать самые ранние стадии инфекции до появления симптомов заболевания.

В конечном итоге это позволит узнать, какие вакцины и препараты наиболее эффективны в противостоянии заболеванию, сообщил главный исследователь Крис Чиу. Кроме того, испытания помогут ученым определить наименьшее количество коронавируса, необходимое, чтобы вызвать инфекцию и реакцию иммунной системы на вирус.

За свое участие добровольцы получат компенсацию в размере около 6300 долл.

Испытания с намеченным заражением людей проводились для разработки методов лечения ряда заболеваний, в том числе малярии, брюшного тифа, холеры и гриппа.

Исследование проводится при сотрудничестве Целевой правительственной группы Великобритании по вакцинам, Имперского колледжа Лондона, Королевского фонда свободного Лондона, Фонда национальной системы здравоохранения страны и компанией hVIVO, занимающейся клиническими испытаниями.

Владимир Заболотских

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