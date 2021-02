Одна доза вакцины Pfizer показывает 85% эффективность против COVID-19

Первая доза вакцины против COVID-19 от Pfizer дает эффективность 85% против симптоматических случаев заболевания и 75% против всех типов болезни. Об этом свидетельствуют данные исследователей из Медицинского центра Шиба в Израиле.

Специалисты из израильского медицинского центра Шиба обнаружили, что первая доза вакцины Pfizer от COVID-19 дает эффективность 85% против заболевания, передает Reuters. Исследователи обнаружили, что у 7 тыс. сотрудников больницы, получивших первую дозу препарата, наблюдалось снижение симптомов COVID-19 на 85% в течение 15–28 дней. Общее снижение случаев заражения, включая бессимптомные случаи, выявленные при тестировании, составило 75%.

В то же время в больнице отметили, что прививали в основном «молодых и здоровых сотрудников». В отличие от клинического испытания Pfizer, «у нас здесь не так много [сотрудников] старше 65 лет», — рассказала эпидемиолог больницы Гили Регев-Йохай. Но она также указала на то, что исследование проводилось во время всплеска инфекций COVID-19 в Израиле, что предоставило им много новых пациентов для испытаний.

Pfizer отказалась комментировать эти данные, заявив, что проводит собственный анализ «реальной эффективности вакцины в нескольких местах по всему миру, включая Израиль». Производитель надеется использовать израильские данные, чтобы изучить потенциал вакцины для защиты от новых вариантов COVID-19, заявили Reuters в Pfizer.

За день до этого об эффективности единичной дозы Pfizer заявляли канадские ученые. Они анализировали документы, поданные Pfizer в FDA, и установили, что первая доза препарата обеспечивала защиту в 92,6%. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

При этом 18 февраля «ФВ» сообщал, что вакцина BioNTech и Pfizer показала значительно меньшую эффективность против южноафриканского варианта коронавируса, известного как 501Y.V2. Клиническое исследование предполагает, что африканский штамм коронавируса может снизить защиту антител от вакцины Pfizer/BioNTech на две трети.

Также о том, что одна доза вакцины Pfizer оказалась способна обеспечить достаточный иммунитет против COVID-19 «ФВ» сообщал в начале февраля. Тогда британские журналисты приводили данные, согласно которым вакцина может снижать случаи инфекции на 65% у молодых людей и 64% у людей старше 80 лет.

Николай Соколов

pharmvestnik