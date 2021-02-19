Ассоциации не отзовут жалобу на онлайн-аптеки

Члены РААС не пришли к единому решению об отзыве жалобы на доставку рецептурных препаратов «Сбер Еаптекой» и «Здоров.ру». Не собирается отзывать заявление, направленное в Генпрокуратуру и Росздравнадзор, и СПФО.

18 февраля прошло внеочередное собрание Координационного совета РААС, на котором рассматривался вопрос об отзыве письма ассоциации в прокуратуру и Росздравнадзор, рассказал «ФВ» генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. Ранее сообщалось о нарушении законодательства при доставке лекарственных средств через сайты «Сбер Еаптека» и «Здоров.ру». Поскольку на заседании присутствовали не все члены совета, окончательное решение не было принято, сказал Филиппов.

«Сейчас на указанных сайтах отсутствует опция доставки Rx-препаратов – нарушения, на которые указывалось в письме, устранены. В ближайшее время мы проведем новую встречу с участием членов РААС и представителей «Сбер Еаптеки», на которой обсудим сложившуюся ситуацию», — отметил Александр Филиппов.

Накануне «ФВ» писал, что СПФО и РААС провели контрольную закупку запрещенных к продаже в интернете рецептурных препаратов на интернет-сайтах «Еаптека» и «Здоров.ру». Результаты закупки переданы в Росздравнадзор, ФАС и прокуратуру.

Не собирается отзывать поданную жалобу и СПФО, стало известно «ФВ». Ранее исполнительный директор союза Лилия Титова рассказала, что существующие правовые нормы онлайн-торговли лекарствами не предполагают каких-либо исключений и должны распространяться на всех ее участников. В СПФО считают, что все каналы отпуска лекарственных препаратов должны работать по единым правилам и в соответствии с едиными лицензионными требованиями. До тех пор, пока не будет сформирована система оборота электронных рецептов, об отпуске рецептурных препаратов говорить рано, отметила Титова.

«Не сложно организовать онлайн-торговлю, гораздо проблематичнее осуществить контроль за интернет-пространством. Мы понимаем, что без рецептурных препаратов услуга дистанционной торговли лекарствами становится менее востребованной. Но, чтобы процесс был контролируемым и укладывался в законодательные нормы действующего порядка отпуска, без системы электронного рецепта не обойтись», — заявила она.

«ФВ» направил запросы в РААС и СПФО с просьбой рассказать о планах по разрешению конфликтной ситуации.

Ольга Коберник

pharmvestnik