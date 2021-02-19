Sanofi сообщила о прекращении Роспатентом дела о патенте на инсулин гларгин

Роспатент прекратил производство по делу о патенте на инсулин «Туджео» от Sanofi. Компания готовится к новому рассмотрению дела в Суде по интеллектуальным правам, которое состоится в марте 2021 года.

Sanofi сообщила о том, что производство по возражению компании «Герофарм» в отношении патента № 2564104, который охраняет препарат «Туджео СолоСтар», базальный инсулин гларгин 300 ЕД/мл», прекращено Роспатентом на основании решения президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении фармкомпании, поступившем в «ФВ».

Ранее президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил кассационные жалобы Роспатента и компании Sanofi с требованием пересмотреть решение суда от 24 сентября 2020 года. Тогда суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компания «Герофарм» против выдачи патента Sanofi на инсулин гларгин. В итоге президиум суда отправил дело по иску «Герофарма» к Роспатенту на новое рассмотрение в Суде по интеллектуальным правам, которое состоится в марте 2021 года.

Кроме того, к спору между «Герофарм» и Sanofi привлечен генеральный прокурор, следует из материалов суда. Указано, что от Генеральной прокуратуры поступило заявление о вступлении в дело в порядке статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которое суд удовлетворил.

Генеральный директор Sanofi в странах Евразийского региона Оксана Монж заявила, что компания готовится к новому рассмотрению дела в суде и будет «в дальнейшем отстаивать свою позицию и защищать интересы пациентов».

«Герофарм» с 2017 года пытается оспорить патент Sanofi на инсулин гларгин. Тогда Роспатент не удовлетворил возражение компании и оставил патент в силе.

В «Герофарм» патент Sanofi назвали «ярким примером так называемых вечнозеленых патентов». «Такие патенты защищают своих обладателей от конкурентной борьбы, так как продлевают монопольное положение препарата на рынке», — считают в компании.

Елена Сидорова

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