Eli Lilly приобрела права на препарат от некроптоза за миллиард долларов

Eli Lilly приобрела у Rigel Pharmaceuticals права на препараты от аутоиммунных и воспалительных заболеваний за 960 млн долларов. В частности, в сделку вошла покупка препарата R552, продемонстрировавшего в ходе исследований перспективные результаты в лечении некроптоза.

Американский фармацевтический производитель Eli Lilly и американская биотехнологическая компания Rigel Pharmaceuticals заключили лицензионное соглашение на сумму до 960 млн долл.

Согласно сделке, Eli Lilly приобрела права на препараты от аутоиммунных и воспалительных заболеваний, принадлежавшие биотехнологической фирме, а также перспективное лекарственное средство под названием R552. В свою очередь, Rigel получит авансовый платеж наличными в размере 125 млн долларов с возможностью дополнительных выплат до 835 млн долл.

Кроме того, в рамках соглашения Eli Lilly возьмет на себя расходы по глобальной коммерциализации препарата R552, будет руководить проведением всех клинических испытаний, а также займется продажей средств для лечения заболеваний центральной нервной системы, разработанных Rigel. При этом Rigel получит право на совместную коммерческую реализацию R552 на территории Соединенных Штатов.

Ведущий препарат биотехнологической компании R552 завершил I фазу испытаний. В этом году начнутся следующие этапы тестирования препарата.

Данный препарат относится к классу ингибиторов RIPK1. Этот белок участвует в широком спектре ключевых воспалительных клеточных процессов, в том числе в некроптозе, клеточной гибели. При некроптозе клетки разрываются, что приводит к рассеиванию клеточного содержимого. Это явление может вызвать иммунный ответ и привести к воспалению. В норме клетки расщепляют RIPK1 с помощью фермента. Однако в случае некроптоза мутации препятствуют разделению молекулы на две части, что приводит к неконтролируемой гибели клеток и воспалительным процессам.

В доклинических исследованиях R552 показал способность предотвращать воспаления суставов и кожи на мышиной модели.

На фоне новости акции Rigel выросли на 23%.

Владимир Заболотских

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