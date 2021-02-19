«Р-Фарм» завершил сделку по покупке завода Teva

ГК «Р-Фарм» завершила сделку по приобретению фармацевтического завода Teva, расположенного на территории Ярославского индустриального парка Новоселки. О покупке было объявлено в начале декабря 2020 года. Сумма сделки на разглашается.

Покупка комплекса Teva, сертифицированного по стандарту GMP и выпускающего препараты для лечения социально значимых заболеваний, позволит «Р-Фарм» адаптировать производственные мощности к потребностям системы здравоохранения, говорится в сообщении российской компании, поступившем в редакцию «ФВ».

В настоящее время на площадке, включающей 13 тыс. кв. м. производственных помещений, выпускаются препараты, предназначенные прежде всего для лечения заболеваний в области кардиологии и неврологии, а также болезней эндокринной системы. Проектная мощность завода составляет порядка 2 млрд таблеток в год. В перспективе модернизация позволит выпускать препараты для более широкого спектра терапевтических направлений.

Условия сделки о продаже площадки включают пятилетнее соглашение, в течение которого «Р-Фарм» будет выступать в роли производственного партнера компании Teva для обеспечения доступа пациентов к препаратам израильской компании, которые в настоящее время производятся на предприятии.

Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что благодаря сделке компания прирастает не только современным оборудованием и передовыми производственными мощностями, но и трудовым коллективом «с широким набором компетенций и глубокой экспертизой».

О приобретении фармацевтического завода компании Teva «Р-Фарм» объявила в начале декабря 2020 года.

Вчера «ФВ» писал, что Ярославский завод готовых лекарственных форм компании «Р-Фарм» включили в регистрационное досье вакцины «Спутник V» в качестве производителя. Еще один завод компании, расположенный на территории технополиса «Москва», пока в процессе включения в РУ.

Елена Сидорова

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