«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации «Безрецептурный препарат»

Оргкомитет XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил номинантов в номинации «Безрецептурный препарат».

В шорт-лист вошли пять безрецептурных препаратов от пяти производителей: «Детралекс» (Servier), «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»), «Аквадетрим» («Акрихин»), «Мирамистин» («Инфамед»), «Арбидол» («Отисифарм»).

Победителем прошлого года в этой номинации стал препарат «Кардиомагнил» компании Stada.

Номинация «Безрецептурный препарат» наряду с номинацией «Рецептурный препарат» входят в категорию «Препарат года».

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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