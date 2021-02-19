Завод компании «Р-Фарм» включили в число производителей вакцины «Спутник V»

Минздрав включил один из заводов компании «Р-Фарм» в регистрационное удостоверение (РУ) вакцины для пофилактики COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи. Второй завод компании пока в процессе включения в РУ.

Ярославский завод готовой лекарственной формы компании «Р-Фарм» включили в регистрационное досье вакцины «Спутник V» в качестве производителя. Об этом «ФВ» сообщил источник, знакомый с производством компании. По его словам, еще один завод компании «Р-Фарм», расположенный на территории технополиса «Москва», пока в процессе включения в РУ.

Компания стала седьмым производителем вакцины. Сейчас, согласно ГРЛС, вакцину производят «Генериум», «Фармстандарт-УфаВИТА», «Фармацевтическая фирма «Лекко», которая также принадлежит «Фармстандарту», «Биокад», филиал «Медгамал» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и АО «Биннофарм».

О том, что «Р-Фарм» планирует заняться производством вакцины «Спутник V», стало известно в августе прошлго года. В начале октября компания также сообщила, что рассматривает возможность производства еще двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, разработанных «Вектором» и МГУ.

К производству «Спутника V» также готовится «Фармасинтез». Компания подписала соглашение с разработчиком — НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи — о передаче технологической документации на производство вакцины от COVID-19 в ноябре прошлого года. Работы по трансферу технологий планировали завершить к концу 2020 года.

Маргарита Грошева

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