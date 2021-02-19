GSK подписывает новое соглашение с Vir Biotechnology из-за проблем с патентами

GSK расширит сотрудничество с Vir Biotechnology по разработке препаратов от COVID-19, теперь оно будет включать грипп, РСВ и другие вирусы. Ранее компании занимались поиском методов лечения COVID-19, однако найденные решения подходили и под другие вирусы, на которые у GSK не было прав.

GSK (GlaxoSmithKline) расширит свое сотрудничество с Vir Biotechnology еще на 345 млн долл., сообщает издание Endpoints. В прошлом году компании подписали соглашение на сумму в 250 млн долл. Они использовали технологию CRISPR, чтобы обнаружить потенциально уязвимые для COVID-19 гены и создать антитела для их коррекции. Но некоторые из этих генов оказались теми же, что Vir ранее нашла для РСВ (респираторно-синцитиальный вирус) и гриппа, на которые у GSK не было прав.

Поэтому компании расширят соглашение на РСВ, грипп и другие респираторные вирусы. По условиям сделки, Vir получит предоплату в размере 225 млн долл. от GSK, которая также вложит 120 млн долл. в акционерный капитал компании. Акции Vir после этих новостей поднялись более чем на 10%.

Также в рамках сделки GSK получит возможность совместно с Vir разрабатывать VIR-2482, препарат для лечения гриппа, который уже прошел I фазу испытаний. Vir будет финансировать исследования на II фазе, после чего GSK сможет заплатить опционный взнос в размере 300 млн долл. и получить права совместной разработки.

GSK также недавно заключила соглашение с CureVac для разработки следующего поколения мРНК-вакцин от COVID-19, способных противостоять новым штаммам коронавируса. GSK будет иметь исключительные права на разработку, производство и коммерциализацию новой вакцины во всех странах, кроме Германии, Австрии и Швейцарии. Компания произведет первоначальный авансовый платеж в размере 90 млн долл., а затем заплатит еще 90 млн долл. при условии достижения целей по продажам.

В январе GSK и Vir объявили о сотрудничестве с Eli Lilly для тестирования препарата VIR-7831 в комбинации с бамланивимабом от Lilly. FDA разрешило применение антител Lilly для экстренного использования в ноябре прошлого года для лечения пациентов с COVID-19 с высоким риском тяжелых случаев заболевания или госпитализации.

Николай Соколов

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