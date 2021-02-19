«ОЗОН Фарм» снял с производства препараты с содержанием ранитидина

Фармпроизводитель «ОЗОН Фарм» снял с производства препараты, содержащие МНН ранитидин в связи с высокими потенциальными рисками при их приеме, сообщает компания.

«В связи с высокими потенциальными рисками от препаратов, содержащих МНН ранитидин, компания «ОЗОН Фармацевтика» приняла решение о снятии данного лекарственного средства с производства», – говорится в сообщении.

В апреле 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало отозвать препараты с содержанием ранитидина из-за установленных рисков, связанных с примесью N- нитрозодиметиламина (NDMA), который классифицируется как канцероген. Агентство установило, что содержание потенциального канцерогена NDMA увеличивается с течением времени и при определенной температуре хранения.

В апреле 2020 года он был также отозван с рынков ЕС и Австралии по той же причине.

gxpnews