Число участников маркетингового союза «ПроАптека» выросло до 7,6 тысяч

По итогам 2020 года число участников маркетингового союза «ПроАптека» выросло более чем на 30%, сообщает ЦВ «ПРОТЕК».

«По итогам 2020 года число розничных аптечных учреждений – участников «ПроАптеки» выросло до 7,6 тыс., увеличившись более чем на 30% в сравнении с 2019 годом», – сообщил генеральный директор маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков, выступая 18 февраля в Сочи на X конференции «PROекции Будущего». Мероприятие было организовано информационно-аналитическим изданием «Фармацевтический Вестник».

Коротков рассказал, что в 2020 году союз ставил задачу повысить качество взаимодействия с аптеками, вовлекая их в использование всего комплекса средств развития бизнеса.

«В результате отмечаем серьезный рост числа партнеров – мы привлекли почти 2 тыс. новых аптек. При этом суммарный оборот участников союза вырос с 75,5 млрд руб. до 118 млрд руб. – рассказал Евгений Коротков. – По нашим собственным оценкам, рыночная доля «ПроАптека» по итогам 2020 года составляет примерно 9,9% против 7,4% в 2019 году. Мы готовы сделать серьезную заявку на лидерство среди аптечных ассоциаций в будущем».

По словам генерального директора «ПроАптека», высокую эффективность продемонстрировала система глубокой интеграции для участников объединения, стартовавшая в начале 2020 года. В зависимости от выбранного варианта интеграции – «Лайт», «Стандарт», «Разумный» и «Доходный» – по итогам квартала аптеке начисляется бонус в размере от 1,5% до 5% от закупки в месяц.

В 2021 году «ПроАптека» планирует открытие «Школы первостольника» – годовой программы обучения стандартам фармконсультирования и управления аптекой. Участники проекта будут изучать основы мониторинга потребностей пациента, принципы работы с терапевтическими цепочками, ассортиментное планирование, управление доходностью аптеки. Также в 2021 году запускается мобильное приложение «ПроАптека Обучение».

Маркетинговый союз независимых профессиональных аптек «ПроАптека» основан ЦВ «ПРОТЕК» в 2016 году. «ПроАптека» объединяет более 7,6 тыс. аптек в 80 регионах РФ, занимая вторую строку рейтинга крупнейших аптечных объединений России по объему коммерческих продаж лекарств (доля рынка 8,3%), по данным аналитической компании IQVIA за 9 месяцев 2020 года.

gxpnews