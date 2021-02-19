Минздрав принял заявку на регистрацию онкопрепарата понатиниб

Министерство здравоохранения России приняло заявку компании Incyte на государственную регистрацию препарата понатиниб производства компаний. Информация об этом представлена в Государственном реестре лекарственных средств.

Лекарственное средство используется для лечения взрослых пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ) в хронической фазе, фазе акселерации или при бластном кризе у пациентов, резистентных к дазатинибу или нилотинибу. Понитиниб необходим для онкобольных, не переносящих дазатиниб или нилотиниб, и пациентам, для которых последующая терапия иматинибом не представляется клинически оправданной, либо имеющих мутацию T315I BCR-ABL и острым лимфобластным лейкозом и наличием филадельфийской хромосомы (Ph+ ОЛЛ) у пациентов, резистентных к дазатинибу или не переносящих его, сообщает «ФВ».

После регистрации понатиниб, ингибитор тирозинкиназы, может стать новым препаратом в спектре зарегистрированных лекарственных средств для пациентов с хроническим миелоидным лейкозом и острым лимфобластным лейкозом и наличием филадельфийской хромосомы (Ph+ ОЛЛ).

Incyte заключила соглашение о дистрибуции и поставках с Amgen, согласно которому вторая компания получает права на продажу и продвижение понатиниба в России после получения регистрационного удостоверения.

gxpnews