В «Векторе» готовы начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма птичьего гриппа

Роспотребнадзор сообщил о заражении людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8) на юге России. Центр «Вектор» объявил о готовности начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа и кандидатного вакцинного штамма.

Оперативное выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет уже сейчас начать разработку тест-системы и создание вакцины. Об этом сообщил в эфире Первого канала гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. Специалисты этого центра выявили вирус.

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», – заявил Максютов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о заражении людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.

«Все мероприятия по защите людей и животных были проведены в очень короткий срок, все риски были минимизированы, и дальнейшего развития эта ситуация не получила. Все люди которые, вот все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким, но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом», – сообщила Анна Попова.

По ее словам, случаи передачи H5N8 от человека к человеку не зафиксированы.

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