AbbVie выиграла патентный спор с Evolus по аналогу «Ботокса»

AbbVie и ее южнокорейский партнер Medytox урегулировали спор по поводу интеллектуальной собственности на Jeuveau с калифорнийской Evolus. AbbVie получит 35 млн долл. и роялти от продажи препарата в США.

AbbVie и ее партнер из Южной Кореи Medytox урегулировали многолетний юридический спор об интеллектуальной собственности с калифорнийской Evolus по поводу препарата Jeuveau, который компания получила благодаря приобретению компании Allergan. Об этом сообщает портал BioSpace. Jeuveau используется для разглаживания глабеллярных морщин путем введения в мышцы. Препарат считается одним из конкурентов «Ботокса».

Изначально Allergan и Medytox утверждали, что Jeuveau был разработан с использованием коммерческих секретов, украденных у южнокорейской компании. Мировое соглашение прекращает все юридические претензии, предъявленные всеми тремя компаниями друг к другу, и прекращает иск в Калифорнии, поданный Medytox против Evolus. AbbVie и Medytox также согласились обратиться в Комиссию по международной торговле США с просьбой отменить ограничения, которые не позволяли Jeuveau попасть на рынок Соединенных Штатов.

Также Evolus сможет продавать препарат в Канаде, Европейском союзе, Австралии, Японии, России и других странах в обмен на выпуск 6,76 млн акций для Medytox, а также роялти с продаж Jeuveau в этих странах.

Evolus запустила Jeuveau в США в середине 2019 года и начала национальную рекламу и продвижение в апреле 2020 года. В июле того же года Комиссия по международной торговле США вынесла постановление, которое могло запретить Jeuveau в США на 10 лет. Затем, в декабре, комиссия официально ввела 21-месячный запрет на импорт Jeuveau.

Такое решение могло оказаться критическим для компании, поскольку Jeuveau – это единственный одобренный продукт компании. Но после появления новостей об урегулировании, акции Evolus выросли на 70%.

В октябре прошлого года «ФВ» сообщал, что Федеральный апелляционный суд отменил постановление, согласно которому AbbVie Inc и ее партнер должны были выплатить штраф в размере 448 млн долл. Компанию обвиняли в попытке убрать с рынка дженерики блокбастерного препарата AndroGel, замещающего тестостерон.

Николай Соколов

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