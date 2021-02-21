Общая доля рынка большой дистрибьюторской тройки снизилась в 2020 году

Компания «Пульс» возглавила рейтинг дистрибьюторов за 2020 год, подготовленный RNC Pharma. «Протек», лидер 2019 года, спустился на второе место. «Катрен», как и в прошлом году, удерживает третье место. Доли тройки лидеров в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом. Но остальным дистрибьюторам до них все еще далеко.

Аналитическая компания RNC Pharma подготовила рейтинг российских фармдистрибьюторов за 2020 год. Большая тройка: «Пульс», «Протек» и «Катрен» удержала свои позиции, но их совокупная доля уменьшилась с 42,4% в 2019 году до 38,24% в 2020 году. Лидер 2020 года – «Пульс», компания поднялась со второго места в 2019 году. «Протек» спустился на одну строку, а «Катрен» все также на третьем месте.

И хотя остальные дистрибьюторы по-прежнему держатся от большой тройки на расстоянии, многие из компаний активно наращивают долю. Так, ФК «Гранд Капитал» увеличила долю прямых продаж с 4,5% в 2019 году до 5,1% в 2020 году, «Ирвин 2» – с 1,1 до 1,7%, «Агроресурсы» – с 1,4 до 1,7%, «Ланцет» – 1,3 до 1,5%.

TOP15 дистрибьюторов по доле рынка прямых поставок лекарств (с учетом льготных, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2020 года Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 2020 2019 1 Пульс Химки 13,6 14,8 2 Протек* Москва 12,9 14,8 3 Катрен Новосибирск 11,7 12,8 4 Фармкомплект Н. Новгород 5,2 5,4 5 ФК Гранд Капитал Москва 5,1 4,5 6 Р-Фарм Москва 4,5 4,7 7 БСС С.-Петербург 3,0 3,2 8 Биотэк Москва 2,4 2,5 9 ПрофитМед Москва 2,0 2,1 10 Джи Ди Пи Москва 1,8 2,7 11 Авеста Фармацевтика Москва 1,7 2,0 12 Ирвин 2 Москва 1,7 1,1 13 Агроресурсы Кольцово 1,7 1,4 14 Ланцет Москва 1,5 1,3 15 Асфадис Москва 1,3 1,4 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

«Прошлый год для российского фармрынка прошел под знаком ажиотажа и дефектуры. Оба эти явления для всех участников рынка безусловное зло, и дистрибьюторы тут не исключение. Однако нельзя не признать, что оптовики – это те немногие участники системы товародвижения, кто может хотя бы попытаться обратить ситуацию себе на пользу. Спектр возможностей у поставщиков здесь достаточно обширный, начиная от требования предоплаты до навязывания продукции, не пользующейся спросом, и т.п. Подход, хорошо опробованный в последние годы существования советской экономики, нашел применение и в рыночных реалиях, хотя и носил по большей части локальный характер», – прокомментировал ситуацию директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Стратегическое развитие оптовиков, по его словам, даже несмотря на кризисную ситуацию, тоже продолжалось. Значимо отметилась компания «Р-Фарм», которая стала обладателем предприятия Teva в Ярославле, это серьезный задел в развитие производственных компетенций российской группы.

Ранее RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 года. Первая десятка аптечных сетей занимает более 30% рынка.

Елена Калиновская

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