Общая доля рынка большой дистрибьюторской тройки снизилась в 2020 году

Компания «Пульс» возглавила рейтинг дистрибьюторов за 2020 год, подготовленный RNC Pharma. «Протек», лидер 2019 года, спустился на второе место. «Катрен», как и в прошлом году, удерживает третье место. Доли тройки лидеров в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом. Но остальным дистрибьюторам до них все еще далеко.
Аналитическая компания RNC Pharma подготовила рейтинг российских фармдистрибьюторов за 2020 год. Большая тройка: «Пульс», «Протек» и «Катрен» удержала свои позиции, но их совокупная доля уменьшилась с 42,4% в 2019 году до 38,24% в 2020 году. Лидер 2020 года – «Пульс», компания поднялась со второго места в 2019 году. «Протек» спустился на одну строку, а «Катрен» все также на третьем месте.
И хотя остальные дистрибьюторы по-прежнему держатся от большой тройки на расстоянии, многие из компаний активно наращивают долю. Так, ФК «Гранд Капитал» увеличила долю прямых продаж с 4,5% в 2019 году до 5,1% в 2020 году, «Ирвин 2» – с 1,1 до 1,7%, «Агроресурсы» – с 1,4 до 1,7%, «Ланцет» – 1,3 до 1,5%.
|TOP15 дистрибьюторов по доле рынка прямых поставок лекарств (с учетом льготных, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2020 года
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|2020
|2019
|1
|Пульс
|Химки
|13,6
|14,8
|2
|Протек*
|Москва
|12,9
|14,8
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,7
|12,8
|4
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|5,2
|5,4
|5
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|5,1
|4,5
|6
|Р-Фарм
|Москва
|4,5
|4,7
|7
|БСС
|С.-Петербург
|3,0
|3,2
|8
|Биотэк
|Москва
|2,4
|2,5
|9
|ПрофитМед
|Москва
|2,0
|2,1
|10
|Джи Ди Пи
|Москва
|1,8
|2,7
|11
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,7
|2,0
|12
|Ирвин 2
|Москва
|1,7
|1,1
|13
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,7
|1,4
|14
|Ланцет
|Москва
|1,5
|1,3
|15
|Асфадис
|Москва
|1,3
|1,4
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
«Прошлый год для российского фармрынка прошел под знаком ажиотажа и дефектуры. Оба эти явления для всех участников рынка безусловное зло, и дистрибьюторы тут не исключение. Однако нельзя не признать, что оптовики – это те немногие участники системы товародвижения, кто может хотя бы попытаться обратить ситуацию себе на пользу. Спектр возможностей у поставщиков здесь достаточно обширный, начиная от требования предоплаты до навязывания продукции, не пользующейся спросом, и т.п. Подход, хорошо опробованный в последние годы существования советской экономики, нашел применение и в рыночных реалиях, хотя и носил по большей части локальный характер», – прокомментировал ситуацию директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Стратегическое развитие оптовиков, по его словам, даже несмотря на кризисную ситуацию, тоже продолжалось. Значимо отметилась компания «Р-Фарм», которая стала обладателем предприятия Teva в Ярославле, это серьезный задел в развитие производственных компетенций российской группы.
Ранее RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 года. Первая десятка аптечных сетей занимает более 30% рынка.
Елена Калиновская
pharmvestnik