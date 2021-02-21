Евразийская патентная организация готовится к запуску собственного фармреестра патентов

ЕАПО готовится к запуску нового ресурса, который будет содержать информацию о евразийских патентах, защищающих действующие вещества лекарственных препаратов, стало известно «ФВ». В процессе разработки находится и российский фармреестр патентов, о статусе его готовности правительству должны сообщить в марте.

На веб-портале Евразийской патентной организации (ЕАПО) готовится к запуску новый информационно-поисковый ресурс «Фармреестр ЕАПВ», который будет содержать сведения о евразийских патентах, относящихся к действующим веществам лекарственных средств, которым присвоено международное непатентованное наименование (МНН). Об этом «ФВ» сообщил источник, близкий к Евразийскому патентному ведомству (ЕАПВ).

В Фармреестр ЕАПВ могут быть включены евразийские патенты, которые охраняют фармакологически активные продукты (химические соединения, в т.ч. описанные общей структурной формулой, биотехнологические продукты, композиции, комбинации), а также способы получения и медицинского применения этих продуктов.

По словам собеседника «ФВ», ожидается, что формировать реестр будут на основе собственных данных ЕАПВ, внешних специализированных источников информации, а также сведений, предоставленных самими владельцами евразийских патентов.

«ФВ» направил запрос в Евразийскую патентную организацию (ЕАПО).

В свете перехода на единый рынок ЕАЭС инициатива ЕАПО по созданию реестра патентов, увязанных с лекарственных препаратами, заслуживает признания и поддержки, считает директор отдела по работе с государственными органами и юридическим вопросам AstraZeneca в регионе «Россия и Евразия» Ирина Иванищева. «Это давно зарекомендовавшая себя модель поддержки цивилизованного урегулирования споров между производителями лекарственных средств, которая, например в США получила известность как «оранжевая книга», – говорит Иванищева.

По ее мнению, единая информационная система, которая содержит сведения о патентах на лекарственные препараты и сроках их действия, поможет упростить процесс регистрации воспроизведенных препаратов и будет способствовать стимулированию разработок в фармацевтической индустрии. Кроме того, такой реестр окажет позитивное влияние на инвестиционный климат в России и других странах ЕАЭС и снизит нагрузку на регуляторов и судебную систему, считает Иванищева.

Глава ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава положительно оценивает идею создания такого реестра, но заметил, что стоит предусмотреть механизмы патентной увязки реестра с точки зрения регистрации новых препаратов и государственных закупок.

Российский реестр

Необходимость создания российского единого патентного реестра на фармрынке обсуждают не один год. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев на Гайдаровском форуме сообщил, что российский реестр будет создан уже в этом году. Кукава уточнил «ФВ», что в марте Министерство экономического развития должно сообщить правительству о статусе готовности реестра.

В пресс-службе Роспатента сообщили «ФВ», что к настоящему моменту ведомство подготовило проект порядка ведения реестра. Проводятся мероприятия, направленные на техническое обеспечение возможности ведения реестра: создание системы электронной подачи заявления о включении в реестр, системы делопроизводства, самого электронного реестра.

В пресс-службе уточнили, что в реестр предполагается вносить сведения о действующем веществе (наименование, структурная формула или аминокислотная последовательность) и существующих патентных правах на него (реквизиты патента и его текущий статус – действует/не действует), данные патентообладателя, выданные лицензии и т.д.). Также обсуждается возможность включения в реестр данных о лекарственных препаратах, содержащих действующее вещество.

Маргарита Грошева

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