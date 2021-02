Создатели «Спутника V» отрицают сообщения об ошибочной заявке на регистрацию вакцины в ЕС Евразийская патентная организация готовится к запуску собственного фармреестра патентов » Консолидированные продажи Glenmark в III квартале 2020/2021 финансового года выросли на 3,88% Компания Glenmark Pharmaceuticals опубликовала финансовые результаты за III квартал 2020/2021 финансового года по состоянию на 31 декабря 2020 года. Консолидированные продажи международного производителя составили 27 605,07 млн рупий по сравнению с 26 574,51 млн рупий за аналогичный период прошлого года, рост на 3,88%. Консолидированный доход компании составил 27 867,63 млн рупий по сравнению с 27 355,62 млн рупий за аналогичный период прошлого года, рост на 1,87%. Консолидированная чистая прибыль составила 2 481,79 млн рупий по сравнению с 1 908,39 млн рупий за аналогичный период прошлого года, рост на 30,05%. Консолидированная EBITDA составила 5 300,72 млн рупий по сравнению с 4 400,75 млн рупий за аналогичный период прошлого года, рост 20,45%. «Наш бизнес в Индии продолжает показывать здоровый рост в третьем квартале, стабильно опережая рост индустрии в целом, – прокомментировал цифры председатель правления, управляющий директор Glenmark Pharmaceuticals Гленн Салданха. – Бизнес в США начал восстанавливать свои позиции, и мы ожидаем, что постепенно продажи возобновят свой рост. В этом квартале в очередной раз хорошие результаты продемонстрировал бизнес субстанций, и мы ожидаем, что этот рост продолжится. Мы также ожидаем, что наш европейский бизнес и бизнес на развивающихся рынках начнут показывать положительный тренд». Анализ деятельности Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) по регионам присутствия (итоги III квартала 2020/2021 финансового года): Индия Доход от продаж готовых лекарственных форм составил 8 821,19 млн рупий по сравнению с 7 888,39 млн рупий в аналогичном периоде прошлого года, рост на 11,82%. Рост этого подразделения в Индии показывает лучший результат по сравнению с рынком в целом, сохраняя положительный тренд в течение нескольких лет. Согласно данным аналитического агентства IQVIA, Glenmark продолжает занимать второе место среди наиболее быстро развивающихся фармацевтических компаний из списка top20 по данным на декабрь 2020 года. Рост составляет 15,8% по сравнению с фармацевтическим рынком Индии, который растет на 6,12%. Согласно квартальным данным IQVIA, компания Glenmark показала рост на 15,11% по сравнению с ростом рынка на 9,75%. США Доход от продаж готовых лекарственных форм показал отрицательный рост на 2,43% и составил 7 803,87 млн рупий по сравнению с 7 998,28 млн рупий в аналогичном периоде прошлого года. При этом бизнес показал рост на 4,4% по сравнению с предыдущим кварталом в долларах США. По данным на 31 декабря 2020 года, портфель компании Glenmark в США состоит из 167 дженериковых препаратов, разрешенных для дистрибуции. 44 заявки на одобрение по сокращенной процедуре регистрации поданы в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (US FDA), из них 22 заявки – это подачи по процессу Параграфа IV. Европа Доход от деятельности в странах этого региона составил 3 133,29 млн рупий по сравнению с 3 089,36 млн рупий в аналогичном периоде прошлого года, рост на 1,42 %. Ввиду ограничительных мер, связанных с пандемией на многих ключевых рынках Европы, наша деятельность в этом регионе продолжает показывать слабый рост. Glenmark усиливает свое присутствие на ключевых рынках Западной Европы. В этом финансовом году было подписано 12 ключевых лицензионных контрактов с разными компаниями на приобретение лицензий по продуктам для рынков, где компания ведет деятельность. В Чехии и Словакии были выведены 3 новых продукта, 2 новых продукта были также выведены на рынок Германии и 1 в Испании. Регион СНГ, Азия, Африка (регион ROW) Доход в данном регионе составил 3 360,37 млн рупий по сравнению с 3 413,74 млн рупий в аналогичном периоде прошлого года, отрицательный рост в размере 1,56%. Латинская Америка Доход в странах Латинской Америки и Карибского бассейна составил 1 285,65 млн рупий по сравнению с 1 563,18 млн рупий в аналогичном периоде прошлого года, отрицательный рост составил 17,75 %. Пандемия продолжает оказывать влияние на деятельность компании в Бразилии, по-прежнему подразделение показывает отрицательный квартальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результаты деятельности в Мексике показывают достаточно хороший рост по итогам квартала. В III квартале финансового года зарегистрированный консолидированный доход компания Glenmark Life Sciences Limited (включая внутренние продажи) составил 5 006 млн рупий по сравнению с 4 092 млн рупий в аналогичном периоде прошлого года, рост на 22,35%. Результаты внешних продаж субстанций в очередной раз показывают уверенный рост, который в Индии составил более 50%; рост в Латинско-Американском регионе составил более 30% в третьем квартале. GLS продолжает поиск возможностей поставки субстанции фавипиравира, которые уже осуществляются в ряд стран. В течение квартала GLS подала девять новых заявок на одобрение субстанций в ряде стран, где компания ведет деятельность. В четвертом квартале финансового года от 10 до 20 подобных заявок планируются к подаче.