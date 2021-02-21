«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации «Рецептурный препарат»

Пять рецептурных препаратов стали номинантами XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Они были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.
В шорт-лист вошли рецептурные препараты от пяти производителей: «Клексан» (Sanofi), «Ксарелто» (Bayer), «Амоксиклав» («Сандоз»), «Сумамед» (Teva), «Эликвис» (Pfizer).
Победителем прошлого года в этой номинации стал препарат «Конкор» компании Merck KGaA.
Номинация «Рецептурный препарат» наряду с номинацией «Безрецептурный препарат» входит в категорию «Препарат года».
Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.
Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.
3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.
Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.
Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.
Сергей Рякин
pharmvestnik