«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации «Рецептурный препарат»

Пять рецептурных препаратов стали номинантами XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Они были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

В шорт-лист вошли рецептурные препараты от пяти производителей: «Клексан» (Sanofi), «Ксарелто» (Bayer), «Амоксиклав» («Сандоз»), «Сумамед» (Teva), «Эликвис» (Pfizer).

Победителем прошлого года в этой номинации стал препарат «Конкор» компании Merck KGaA.

Номинация «Рецептурный препарат» наряду с номинацией «Безрецептурный препарат» входит в категорию «Препарат года».

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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