PharmaTrace начнет активную весну

PharmaTrace примет участие в фармацевтическом форуме-выставке «Аптека 2021», который откроется 3 марта в Москве. Организатор форума — компания «Евроэкспо».

Коммерческий директор PharmaTrace Сергей Денисов в своем выступлении раскроет тему «Track&Trace оптимизация, актуальные решения для дистрибуции».

«В рамках облачной инфраструктуры и облачных сервисов PharmaTrace предлагает специализированное решение «СTT for Distribution», с упрощенным процессом быстрой настройки и параметризации, — подчеркивает он. — Наше решение для дистрибьюторского блока имеет возможность быстрой интеграции и начала использования в полной мере, без затрат на дорогие консалтинговые услуги, всего несколько простых шагов для решения глобальной задачи».

По его словам, клиенты компании «всегда будут иметь возможность расширять и наращивать мощности, с открытием новых сервисов, при использовании облачного решения «СTT for Distribution».

Форум — выставка «Аптека» — мероприятие, объединяющее участников фармацевтической отрасли: производителей и дистрибьюторов лекарственных средств и товаров медицинского назначения, представителей аптек и аптечных сетей, практикующих врачей, разработчиков новых ЛС, представителей госструктур и органов здравоохранения.

Место встречи: г. Москва, Event Hall Даниловский.

Материал партнера: PharmaTrace

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