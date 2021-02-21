Сеть «Фармаимпекс» стала партнером «ИРИС»

Аптечная сеть «Фармаимпекс» стала равноценным партнером объединения «ИРИС». Компании намерены расширять онлайн-продажи, оборот которых достиг 9 млрд руб. «ИРИС» ведет переговоры и с другими крупными сетями из рейтингов ТОР20 по обороту.

Официальная сделка по выкупу 1/6 доли «Фармаимпексом» состоялась 19 февраля, сообщила «ФВ» генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова. Сеть вошла в партнерство «ИРИС» в лице акционера Алексея Зверева.

«К этому моменту уже прошла большая часть интеграции новой сети в «ИРИС». На заключительном этапе находится выгрузка аналитических данных в систему и перекодировка справочников. Объединены e-com и digital опции. Юридическое объединение всех контрактов с производителями полностью произойдет в первом-втором квартале 2021 года», — сообщила Галина Орлова.

Она отметила, что совместный объем СТМ компаний позволяет полностью загрузить производственные мощности одного-двух производителей на рынке. «Могу сказать, что возможна и вертикальная интеграция ресурсов», — сказала Орлова.

Акционеры активно обсуждают совместный потенциал в онлайне. «Сейчас с оборотом в 9 млрд руб. (продажи через собственный онлайн-ресурс) мы занимаем вторую позицию в рейтинге онлайн-продаж», — добавила руководитель «ИРИС».

Ранее стало известно, что сделка привела к увеличению общего количества аптек партнерства до 2 400, выручки – до 70 млрд руб.

IRIS (Integrated Retail Investment Strategies) – партнерство ведущих региональных аптечных сетей. Компания была создана в 2015 году в Москве. «В IRIS входят только успешные аптечные сети, которые являются лидерами на рынках своего присутствия», – следует из описания организации на ее официальном сайте.

Фото: irispharma.ru

Ольга Коберник

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