«Биокад» покидает вице-президент по HR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова

Компанию «Биокад» покидает вице-президент по HR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова, стало известно «ФВ». По ее словам, новое место работы не связано с фармотраслью.

Вице-президент по HR и корпоративному маркетингу ЗАО «Биокад» Александра Глазкова уходит из компании. Об этом рассказал «ФВ» источник на фармрынке и подтвердил еще один источник в компании. Глазкова подтвердила «ФВ», что покидает компанию после 10 лет работы. Новое место работы Глазковой не связано с фармотраслью. Она планирует переезд в Москву, компанию не называет.

«Это был полезный опыт, но нужно двигаться дальше», — сказала она. До 12 марта Александра Глазкова будет передавать дела. Ее заменит Мария Петрова, которая с августа 2019 занимает должность руководителя HRBPs «Биокада».

Кадровое направление биотехнологического фармпроизводителя Глазкова возглавляла с 2014 года. Под ее руководством биотехнологическая компания внедряла современные практики управления персоналом, маркетинга и административной работы. В 2016 и 2017 годах вошла в рейтинг TOP1000 менеджеров страны Ассоциации менеджеров, а в прошлом году возглавила список лучших директоров по персоналу в фармацевтической отрасли.

За последние два года это уже третья крупная кадровая перестановка в руководстве «Биокада». В октябре 2019 года «ФВ» писал о назначении Романа Иванова, возглавлявшего с 2011 года R&D направление в компании, на должность проректора университета «Сириус». В сентябре прошлого года компанию покинул вице-президент по маркетингу и продажам Олег Павловский. Теперь смены руководства ожидает кадровое подразделение фармпроизводителя.

Фото: facebook.com/glazkovasasha

Таисия Кубрина

Ольга Коберник

pharmvestnik