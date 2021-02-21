США выделят на программу обеспечения стран вакцинами COVAX 2 млрд долларов

Германия также выделит дополнительные 1,5 млрд евро на COVAX, Евросоюз увеличит свой взнос с 500 млн до 1 млрд евро. По данным ВОЗ и ЕС, первые дозы вакцины по программе COVAX получат несколько африканских стран.

США выделят 2 млрд долл. на программу COVAX, об этом во время Мюнхенской онлайн-конференции по безопасности заявил президент страны Джо Байден, передает ТАСС.

Канцлер Германии Ангела Меркель также сообщила, что страна выделит дополнительные 1,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом, средства перечислят в том числе и COVAX, передает ТАСС. Германия уже выделила около 3 млрд евро на глобальную программу по борьбе с пандемией.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала в своем Twitter, что ЕС увеличил свой взнос для COVAX с 500 млн до 1 млрд евро. По ее словам, Евросоюз также предоставит гуманитарную помощь в размере 100 млн евро на развертывание вакцинации против COVID-19 в странах Африки.

Как сообщала ВОЗ, по программе COVAX 320 тыс. доз вакцин Pfizer и BioNTech предоставят ЮАР, Тунису, Руанде и Кабо-Верде. Всего африканские страны должны получить 90 млн доз вакцин от коронавируса.

COVAX – это программа по обеспечению доступа к вакцинам от коронавируса для всего мира. Ее реализуют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Григорий Дубов

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