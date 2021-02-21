В России выявлен первый случай инфицирования человека птичьим гриппом нового типа

У семи сотрудников птицефабрики на юге России найдена новая разновидность птичьего гриппа – A(H5N8), рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это первый в мире подтвержденный случай инфицирования человека этим видом гриппа. Ученые Государственного научного центра «Вектор» заявили о готовности начать разработку теста и кандидатного вакцинного штамма.

Ученые Государственного научного центра «Вектор» выявили генетический материал нового птичьего гриппа у сотрудников птицефабрики, где в декабре 2020 года была зарегистрирована вспышка заболевания среди поголовья птиц.

Россия направила информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Вектор» разместил данные полногеномного секвенирования вируса А(H5N8) в международной базе GISAID с учетом мутаций, позволивших вирусу преодолеть межвидовой барьер.

Попова заверила, что все мероприятия по защите людей и животных были проведены быстро, риски минимизированы и ситуация развития не получила. По словам главы Роспотребнадзора, у всех семи инфицированных клиническое течение болезни было легким, сейчас они чувствуют себя хорошо.

Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано.

Центр «Вектор» уже может начать разработку тест-системы для выявления вируса и создание кандидатного вакцинного штамма, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

В разных частях мира часто фиксируют вспышки вирусов птичьего гриппа A(H5N8), однако до сих пор в мире не было лабораторно подтвержденного случая инфицирования вирусами человека.