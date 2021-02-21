Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2020 г.

2020 год был непростым для всех, включая фармдистрибуцию. Хотя, в отличие от многих других отраслей, рынок этот рос, хотя и неравномерно: позиции укрепили те дистрибуторы, которые преимущественно работают в бюджетном, а не розничном секторе.

RNC Pharma составил ТОП-15 крупнейших фармацевтических дистрибуторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных) в денежном выражении.

По итогам 2020 г. заметно сократилась доля крупнейших игроков оптового рынка, в частности у компаний из ТОП-3, а существенный рост показали компании за пределами первой десятки игроков. «Несмотря на сокращение доли, большинство дистрибьюторских компаний чувствуют себя очень неплохо, но рынок в прошлом году развивался неравномерно, — поясняет Николай Беспалов, директор по развитию из компании RNC Pharma. — На оптовом рынке присутствует специализация: компании из первой тройки в основном ориентированы на работу с розничным рынком, а игроки, ориентированные на госсектор, по большей части находятся за пределами ТОП-15. Именно компании, поставляющие продукцию в госсектор, в прошлом году развивались темпами значительно опережающими среднерыночные и, как следствие, наращивали рыночную долю».

О том, что дистрибьюторы, работавшие на бюджетном, а не розничном рынке, укрепили в 2020 году свои позиции, говорит и генеральный директор ООО «Джи Ди Пи» Олег Ковалев. «Мы работаем преимущественно на бюджетном рынке, который показывает уверенный рост по отношению к коммерческому. Кроме того, приоритетом компании являются закупки для фонда ОМС по нозологиям, занимающим значимую долю в структуре заболеваемости и смертности в России, в том числе онкологии, кардиологии, пульмонологии, антибактериальной терапии и орфанным заболеваниям», — говорит Ковалев.

Дистрибуторы, в портфеле которых доля госзакупок высока, закончили 2020 год очень успешно, подтверждает Михаил Степанов, генеральный директор фармдистрибьютора «Ирвин», оборот которого за 12 месяцев 2020 года превысил 31,8 млрд рублей, что на 14% выше, чем годом ранее.

«Наш портфель – это 97% госзакупки и только 3% розница (коммерческие продажи). Из этих 97% — 75% приходятся на онкологию или льготы. По кардиопрограмме в 2020 году мы также вышли в лидеры. Основными драйверами программы стали такие блокбастеры как «Ксарелто» и «Прадакса», — рассказывает Степанов.

Николай Беспалов обращает внимание и на то, что развитие рынка происходило и за счёт отдельных «коронаспецифичных» препаратов, которые с точки зрения рентабельности далеко не всегда представляют собой приоритет первого порядка. «На препаратах для лечения COVID-19 мы фокусировались в меньшей степени, но их объем в наших поставках тоже заметно вырос. Речь идет в первую очередь о противовирусных средствах, в том числе Фавипиравире, низкомолекулярном гепарине и антибиотиках», — подтверждает Михаил Степанов из «Ирвин».

При этом выручка у большинства компаний росла, даже несмотря на коррекцию долевых показателей. К тому же для розничного сегмента российского фармрынка прошлый год выдался очень сложным, отрасль испытала на себе весь комплекс проблем, связанных с ажиотажным спросом, боролась с дефектурой и т.д. При этом спрос на высокомаржинальные препараты в рознице или не рос, или заметно сокращался, в том числе на фоне падения доходов населения. «Кстати, даже несмотря на сложную обстановку многие компании не прекратили развитие, а даже занимались стратегическими проектами, инвестируя в развитие собственных производственных компетенций, развивая дочерние розничные структуры и т.д.» — подчеркивает Николай Беспалов.

gxpnews