Две российские фармкомпании попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 февраля указ, в соответствии с которым вводятся санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе российских. Под санкции попали 19 компаний, среди которых ООО «БИОТЭК» (Москва) , АО «Фармацевт плюс» (Ростов–на-Дону) и ООО «Медоборудование» (Москва). Срок действия санкций – три года.

Эти компании должны полностью прекратить торговые операции, транзит ресурсов и перевозок по территории Украины. Им запрещен вывод капиталов за пределы этой страны. Кроме того, компании должны приостановить на территории страны выполнение экономических и финансовых обязательств.

Им не выдадут разрешения и лицензии на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничат выдачу наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

В 2018 году бывший президент Украины Петр Порошенко уже вводил санкции в отношении 15 компаний, чья деятельность связана с фармацевтической сферой.

Елена Сидорова

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