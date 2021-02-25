«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации «Лонч года»

Пять препаратов от четырех производителей вошли в шорт-лист XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Они были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

Номинантами стали: «Алвовизан» («Альвоген Фарма»), «Велсон» («Петровакс»), «Венолайф Дуо» («Акрихин»), «Отрио» («Акрихин»), «Суглат» (Astellas).

В прошлом году в этой номинации победил лонч препарата «Тексаред» от компании Dr. Reddy’s.

Номинация «Лонч года» входит в категорию «Вектор года». Эта категория включает также подкатегорию «Проект года» с номинациями «Бизнес-проект», «Социальный проект», «Digital-проект» и подкатегорию «Динамика года» с номинациями «Компания (поставки в коммерческий сектор)», «Компания (поставки в государственный сектор)», «Препарат (государственный сектор)», «Препарат (розничный сегмент)».

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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