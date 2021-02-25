Sanofi отозвала оригинальный офлоксацин с российского рынка

С 11 по 20 февраля Минздрав отменил регистрацию 33 лекарств, в числе которых оригинальный препарат компании Sanofi.

Отзыв офлоксацина

Препарат «Таривид» (офлоксацин) с регистрационным удостоверением П N014520/01 от 02.04.2008г. лишился государственной регистрации. Это следует из информации в госреестре лекарственных средств Минздрава. По данным госреестра, в России зарегистрировано еще более 30 лекарств с аналогичным действующим веществом.

Производитель лекарственного средства — Санофи Индия Лимитед. Решение об отмене регистрации основано на заявлении уполномоченного лица компании, следует из письма ведомства.

Препарат представляет собой противомикробное средство, фторхинолон в форме таблеток. Предназначен для лечения различных инфекционно-воспалительных заболеваний. Ранее Sanofi предупреждала о рисках для сердца при приеме этого препарата.

Другие отозванные препараты

В это же время компания ООО «Валеант» (Россия) отозвала сразу следующие лекарственные препараты:

Среди других лекарств, лишившихся регистрации в этот период:

«Тербифин», крем для наружного применения (П N014365/01 от 10.09.2008г.), Ципла Лимитед, Индия;

«Тербифин» (П N014365/03 от 15.12.2008г.), без письма;

«Колокит», таблетки (ЛП-003659 от 31.05.2016г.), Лаборатории Майоли Спиндлер, Франция;

«Трансулоза», гель для приема внутрь (ЛП-000003 от 15.10.2010г.), Лаборатории Майоли Спиндлер, Франция;

«Ренвелла», порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (ЛП-003645 от 20.05.2016г.), Джензайм Европа Б.В., Нидерланды;

«Ренвелла», таблетки (ЛП-003644 от 20.05.2016г.), Джензайм Европа Б.В., Нидерланды;

«Метфогамма 1000», таблетки (ЛС-002407 от 07.02.2011г.), Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия;

«Метфогамма 850», таблетки (П N013816/01 от 07.12.2007г.), Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия;

«Доксазозин Белупо», таблетки (ЛП-000340 от 22.02.2011г.), БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Хорватия;

«Перфалган», раствор для инфузий (П N016008/01 от 06.10.2009г.), Бристол-Майерс Сквибб Компании, США;

«Гликлада», таблетки с пролонгированным высвобождением (ЛП-003414 от 15.01.2016г.), АО «КРКА д.д., Ново место», Словения;

«Синагис», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения (ЛСР-001053/10 от 16.02.2010г.), ООО «ЭббиВи», Россия;

«Бетавер», таблетки (ЛСР-009873/08 от 10.12.2008г.), АО «Верофарм», Россия;

«Бисакодил», таблетки (П N013214/01 от 16.11.2011г.), Балканфарма — Дупница АД, Болгария;

«Атенолол-Тева», таблетки (П N012622/01 от 15.08.2007г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;

«Гранисетрон-Тева», концентрат для приготовления раствора для инфузий (ЛП-001058 от 27.10.2011г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;

«Вориконазол-Тева», таблетки (ЛП-003092 от 14.07.2015г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;

«Квадроприл», таблетки (П N015520/01 от 29.10.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;

«Симвастатин-Тева», таблетки (П N015543/01 от 22.12.2009г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;

«Кандибене», таблетки вагинальные (П N015523/01 от 03.03.2009г.), Ратиофарм ГмбХ, Германия;

«Диклофенак-ратиофарм», суппозитории ректальные (П N012441/01 от 19.11.2007г.), Ратиофарм ГмбХ, Германия.

Анастасия Теслина

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