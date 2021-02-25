Sanofi отозвала оригинальный офлоксацин с российского рынка

С 11 по 20 февраля Минздрав отменил регистрацию 33 лекарств, в числе которых оригинальный препарат компании Sanofi.
Отзыв офлоксацина
Препарат «Таривид» (офлоксацин) с регистрационным удостоверением П N014520/01 от 02.04.2008г. лишился государственной регистрации. Это следует из информации в госреестре лекарственных средств Минздрава. По данным госреестра, в России зарегистрировано еще более 30 лекарств с аналогичным действующим веществом.
Производитель лекарственного средства — Санофи Индия Лимитед. Решение об отмене регистрации основано на заявлении уполномоченного лица компании, следует из письма ведомства.
Препарат представляет собой противомикробное средство, фторхинолон в форме таблеток. Предназначен для лечения различных инфекционно-воспалительных заболеваний. Ранее Sanofi предупреждала о рисках для сердца при приеме этого препарата.
Другие отозванные препараты
В это же время компания ООО «Валеант» (Россия) отозвала сразу следующие лекарственные препараты:
- «Улкозол», лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (ЛСР-001960/07 от 07.08.2007г.);
- «Антифлат Ланнахер», таблетки жевательные (ЛСР-008012/10 от 12.08.2010г.);
- «Бронхинол», сироп (П N009886 от 28.04.2011г.);
- «Глемаз», таблетки (П N016150/01 от 18.01.2010г.);
- «Мирталан», таблетки (ЛСР-001052/10 от 16.02.2010г.);
- «Новосепт форте», спрей для местного применения (ЛСР-003704/10 от 04.05.2010г.);
- «Трифамокс ИБЛ», таблетки (ЛС-000806 от 19.09.2011г.);
- «Трифамокс ИБЛ», порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (ЛС-000805 от 01.04.2011г.);
- «Трифамокс ИБЛ», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного применения (ЛС-000807 от 29.09.2011г.);
- «Новосепт форте», пастилки (ЛС-000729 от 23.06.2010г.);
- «Антифлат Ланнахер», суспензия для приема внутрь (ЛСР-008705/10 от 25.08.2010г.).
Среди других лекарств, лишившихся регистрации в этот период:
- «Тербифин», крем для наружного применения (П N014365/01 от 10.09.2008г.), Ципла Лимитед, Индия;
- «Тербифин» (П N014365/03 от 15.12.2008г.), без письма;
- «Колокит», таблетки (ЛП-003659 от 31.05.2016г.), Лаборатории Майоли Спиндлер, Франция;
- «Трансулоза», гель для приема внутрь (ЛП-000003 от 15.10.2010г.), Лаборатории Майоли Спиндлер, Франция;
- «Ренвелла», порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (ЛП-003645 от 20.05.2016г.), Джензайм Европа Б.В., Нидерланды;
- «Ренвелла», таблетки (ЛП-003644 от 20.05.2016г.), Джензайм Европа Б.В., Нидерланды;
- «Метфогамма 1000», таблетки (ЛС-002407 от 07.02.2011г.), Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия;
- «Метфогамма 850», таблетки (П N013816/01 от 07.12.2007г.), Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия;
- «Доксазозин Белупо», таблетки (ЛП-000340 от 22.02.2011г.), БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Хорватия;
- «Перфалган», раствор для инфузий (П N016008/01 от 06.10.2009г.), Бристол-Майерс Сквибб Компании, США;
- «Гликлада», таблетки с пролонгированным высвобождением (ЛП-003414 от 15.01.2016г.), АО «КРКА д.д., Ново место», Словения;
- «Синагис», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения (ЛСР-001053/10 от 16.02.2010г.), ООО «ЭббиВи», Россия;
- «Бетавер», таблетки (ЛСР-009873/08 от 10.12.2008г.), АО «Верофарм», Россия;
- «Бисакодил», таблетки (П N013214/01 от 16.11.2011г.), Балканфарма — Дупница АД, Болгария;
- «Атенолол-Тева», таблетки (П N012622/01 от 15.08.2007г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Гранисетрон-Тева», концентрат для приготовления раствора для инфузий (ЛП-001058 от 27.10.2011г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Вориконазол-Тева», таблетки (ЛП-003092 от 14.07.2015г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Квадроприл», таблетки (П N015520/01 от 29.10.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Симвастатин-Тева», таблетки (П N015543/01 от 22.12.2009г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Кандибене», таблетки вагинальные (П N015523/01 от 03.03.2009г.), Ратиофарм ГмбХ, Германия;
- «Диклофенак-ратиофарм», суппозитории ректальные (П N012441/01 от 19.11.2007г.), Ратиофарм ГмбХ, Германия.
Анастасия Теслина
pharmvestnik