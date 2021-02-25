«Спутник V» авторизован в 31 стране мира

По состоянию на 20 февраля 31 страна мира одобрила применение российской вакцины «Спутник V». Индийские фармкомпании уже освоили производство вакцины, которая по договоренности с РФПИ может поставляться и в другие государства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 20 февраля объявил об одобрении российской вакцины «Спутник V» Минздравом Республики Гана в рамках процедуры разрешения на экстренное использование. Гана стал 31-й страной в мире, одобрившей российскую вакцину. В интервью РБК министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что князь Монако Альбер II запросил поставки «Спутник V» в объеме, который позволит привить все население княжества. В целом отношение Запада к препарату Лавров описал фразой «и хочется, и колется».

19 февраля РФПИ объявил об одобрении российской вакцины Sputnik V Минздравом Республики Сан-Марино.

17 февраля стало известно о регистрации вакцины Минздравом Габонской Республики и Узбекистаном.

15 февраля сообщалось, что власти Казахстана зарегистрировали вакцину «Спутник V», произведенную на территории страны. Ожидается, что уже в конце февраля во все регионы будет поставлено около 90 тыс. доз вакцины местного производства.

12 февраля вакцина одобрена в Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

14 февраля стало известно, что индийские фармацевтические компании наладили выпуск вакцины «Спутник V», которую по договоренности с РФПИ можно будет поставлять и в другие государства.

Ранее Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил , что вакцина будет производиться в Индии, Корее, Бразилии, Китае, Белоруссии, Турции и, возможно, в Иране. Он отметил, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объемы выпуска смогут сравниться с российскими.

В России разрешение на производство «Спутник V» имеют семь фармкомпаний: «Р-Фарм», «Генериум», «Фармстандарт-УфаВИТА», «Фармацевтическая фирма «Лекко», которая также принадлежит «Фармстандарту», «Биокад», филиал «Медгамал» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и АО «Биннофарм».

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Елена Сидорова

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