Более 43 тысяч доз «ЭпиВакКороны» ввели в гражданский оборот в РФ

Более 43 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор», введено в гражданский оборот, сообщает Роспотребнадзор.

«В гражданский оборот введено шесть серий вакцины, общим количеством 43,3 тыс. доз», – говорится в сообщении. Отмечается, что вакцинация препаратом проводится двукратно с интервалом в две-три недели.

В надзорном ведомстве добавили, что в рамках пострегистрационных клинических испытаний два компонента «ЭпиВакКороны» уже получили 2736 добровольцев старше 18 лет из участвующих 3 тыс. Пострегистрационное клиническое исследование вакцины на 159 добровольцах старше 60 лет завершены. Отчет представлен в Минздрав России.

«Дальнейшее наблюдение за добровольцами через три и шесть месяцев будет осуществляться вне рамок настоящего исследования. После завершения наблюдения за добровольцами в Минздрав России будут представлены дополнительные данные к итоговому отчету с анализом частоты заболеваемости COVID-19, тяжести и длительности зарегистрированных случаев, а также наличию отсроченных нежелательных реакций на вакцину в течение шести месяцев после вакцинации», – отметили в Роспотребнадзоре.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. На данный момент жители страны могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник V» или «Эпиваккорона».

gxpnews