Выручка Glenmark в III квартале 2020/2021 фингода выросла на 1,87% до $385,213 млн

Чистая прибыль индийской компании Glenmark Pharmaceuticals в III квартале 2020/2021 финансового года выросла на 30%, составив 2,48 млрд рупий ($34,3 млн), сообщает компания.

Консолидированная выручка компании увеличилась почти на 1,87% до 27,87 млрд рупий ($385,213 млн). Консолидированные продажи международного фармпроизводителя показали рост на 3,88% до 27,61 млрд рупий по сравнению с 26,57 млрд рупий за аналогичный период прошлого года.

В регионе СНГ, Азия, Африка (регион ROW), включающем Россию, выручка компании в III квартале сократилась на 1,56% до 3,36 млрд рупий ($46,46 млн) по сравнению с 3, 41 млрд рупий за аналогичный период прошлого года.

«Наш бизнес в Индии продолжает показывать здоровый рост в III квартале, стабильно опережая рост индустрии в целом. Бизнес в США начал восстанавливать свои позиции, и мы ожидаем, что постепенно продажи возобновят свой рост. В этом квартале, в очередной раз хорошие результаты продемонстрировал бизнес субстанций, и мы ожидаем, что этот рост продолжится. Мы также ожидаем, что наш европейский бизнес и бизнес на развивающихся рынках начнут показывать положительный тренд», — отметил председатель правления и управляющий директор компании Гленн Салданха.

Ранее интернет-издание Vademecum сообщало, что российский холдинг «Биннофарм Групп», входящий в АФК «Система», и индийский фармпроизводитель Glenmark Pharmaceuticals договорились о локализации производства применяемого в России при COVID-19 противовирусного препарата фавипиравира.

gxpnews