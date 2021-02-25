ЕАПО планирует запустить собственный фармреестр патентов

Евразийская патентная организация (ЕАПО) готовит к запуску ресурс «Фармреестр ЕАПВ», который будет содержать сведения о евразийских патентах, относящихся к действующим веществам лекарственных средств, которым присвоено международное непатентованное наименование (МНН), сообщает «ФВ» со ссылкой на источник, близкий к Евразийскому патентному ведомству (ЕАПВ).

В новый реестр могут быть включены евразийские патенты, которые охраняют фармакологически активные продукты (химические соединения, в том числе описанные общей структурной формулой, биотехнологические продукты, композиции, комбинации), а также способы получения и медицинского применения этих продуктов.

Формирование реестра, по словам источника интернет-издания, будет происходить за счет собственных данных ЕАПВ, внешних специализированных источников, а также сведений, предоставленных владельцами евразийских патентов.

Директор отдела по работе с государственными органами и юридическим вопросам AstraZeneca в регионе «Россия и Евразия» Ирина Иванищева считает, что единая информационная система, которая содержит сведения о патентах на лекарственные препараты и сроках их действия, поможет упростить процесс регистрации воспроизведенных препаратов и будет способствовать стимулированию разработок в фарминдустрии.

«Это давно зарекомендовавшая себя модель поддержки цивилизованного урегулирования споров между производителями лекарственных средств, которая, например в США получила известность как «оранжевая книга»», – приводит «ФВ» слова Иванищевой.

Она отмечает, что такой реестр окажет позитивное влияние на инвестиционный климат России и других стран ЕАЭС, а также снизит нагрузку на регуляторы и судебную систему.

gxpnews