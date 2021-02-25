Минздрав РФ зарегистрировал назальный спрей Риалтрис® компании Glenmark

Glenmark Specialty S.A., швейцарское подразделение Glenmark Pharmaceuticals, получил одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации на препарат Риалтрис®*. Он представляет собой новую фиксированную комбинацию в форме спрея назального. Ожидается, что препарат станет доступен пациентам в первом квартале 2021/22 финансового года.

Риалтрис®** (олопатадина гидрохлорид [665 мкг] и мометазона фуроат [25 мкг]), спрей назальный показан для симптоматической терапии сезонного и круглогодичного аллергического ринита у пациентов старше 12 лет в России. Препарат может облегчать симптомы аллергического ринита, такие как заложенность носа, насморк, чиханье, зуд в носу, слезотечение, зуд и покраснение глаз.

В России распространенность аллергического ринита составляет в среднем 10–20% от всего населения, при этом в некоторых регионах распространенность заболевания составляет 18–38%.1 Аллергический ринит может привести к снижению качества жизни и оказывает влияние на другие функции организма, а также повышает риск развития астмы.1

«Glenmark обладает сильными компетенциями в области респираторных заболеваний и занимает уверенные позиции в этой терапевтической области во многих странах, – отметил старший вице-президент – регион Россия и СНГ, Glenmark Pharmaceuticals Чаба Кантор. – Россия является одним из ключевых рынков для нашей корпорации, и мы стремимся наращивать наш портфель соответствующими продуктами. Мы очень рады, что препарат Риалтрис® получил одобрение для российского рынка. Наличие этого инновационного продукта в нашем портфеле препаратов является еще одним важным шагом к укреплению позиции Glenmark в респираторном сегменте в России и СНГ. В России компания ведет свою деятельность более 30 лет, и этот опыт позволит нам в максимально возможное ближайшее время предложить препарат пациентам».

* Номер регистрационного удостоверения ЛП-006768 от 09.02.2021, Государственный реестр лекарственных средств, http://grls.rosminzdrav.ru/.

** Имеются противопоказания.

1. Левина Ю., Намазова-Баранова Л., Торшхоева Р., Вишнева Е., Алексеева А., Эфендиева К. Аллергический ринит: современные подходы к терапии. Вопросы современной педиатрии. 2010;9(6):45-51.

Материал партнера: Glenmark Pharmaceuticals

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