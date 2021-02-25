Центр планирования и организации лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку противовирусных препаратов.
В рамках аукционов планируется закупить: лопинавир + ритонавир ламивудин, кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, зидовудин и зидовудин + ламивудин. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
– Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 891 766 555,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 09.03.2021.
– Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 18 277 605,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.
– Лопинавир + Ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг + 20 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 26 736 064,03 руб.
Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.
– Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 757 555 884,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 09.03.2021.
– Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 770 001 980,40 руб.
Прием заявок заканчивается: 09.03.2021.
– Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 292 576 140,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.
– Зидовудин, раствор для приема внутрь, 50 мг/5мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 135 266,81 руб.
Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.
– Зидовудин + Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 169 020 829,56 ₽
Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.
– Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 989 331 775,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 09.03.2021.
– Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 44 657 595,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 01.03.2021.
– Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 617 790 322,84 руб.
Прием заявок заканчивается: 09.03.2021.
Елена Сидорова
pharmvestnik