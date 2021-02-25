СП оценила расходы на госпрограмму развития фарм- и медпромышленности на низком уровне

Счетная палата подготовила оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за январь–декабрь 2020 года. Текст доклада размещен на сайте ведомства.

В частности, Минпромторг назван в числе ответственных исполнителей, которые по состоянию на 1 января 2021 осуществляли на низком уровне расходы на реализацию госпрограмм. Так, на низком уровне исполнены расходы министерства (66,8%). При этом по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» расходы исполнены на 83,5%.

В полном объеме исполнены расходы только по одной из 43 госпрограмм. «На низком уровне, менее 90%, исполнены расходы по восьми госпрограммам», – говорится в отчете.

По итогам 2020 года наибольшие объемы неисполненных бюджетных ассигнований в рамках реализации национальных проектов аудиторы отмечают по следующим главным распорядителям: Минпросвещения (21 282,1 млн руб., участвует в реализации 4 национальных проектов) и Минздрав (11 222,6 млн руб., участвует в реализации 4 национальных проектов).

Из-за низкого уровня исполнения расходов за 11 месяцев 2020 года образовались значительные объемы неисполненных бюджетных ассигнований. В частности, по Минпромторгу они составили 25571,6 млн руб., или 4,1%.

«Наиболее низкий уровень исполнения контрактуемых расходов (менее 70%) отмечается по Росархиву (44,6% утвержденных ЛБО), Минпросвещения России (45,2%), ФАС России (47,2%), Минстрою России (62,9%), ФМБА России (66,4%) и Россотрудничеству (69,3%)», – указано в отчете.

Елена Сидорова

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