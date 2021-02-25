«Нанолек» займется в России дистрибуцией и производством онкопрепарата занубритиниб от китайской BeiGene

«Нанолек» получает эксклюзивные права в России и странах Евразийского экономического союза на дистрибуцию, продвижение, вторичную упаковку и выпускающий контроль качества по препарату Брукинза (занубритиниб), применяемому в терапии мантийноклеточной лимфомы, сообщили Vademecum в компании. Препарат разработан китайской биотехнологической компанией BeiGene. «Нанолек» в декабре 2020 года подал досье на регистрацию препарата в России. «Нанолек» получает эксклюзивные права в России и странах Евразийского экономического союза на дистрибуцию, продвижение, вторичную упаковку и выпускающий контроль качества по препарату Брукинза (занубритиниб), применяемому в терапии мантийноклеточной лимфомы, сообщили Vademecum в компании. Препарат разработан китайской биотехнологической компанией BeiGene. «Нанолек» в декабре 2020 года подал досье на регистрацию препарата в России.

Занубритиниб относится к ингибиторам протеинкиназы Брутона. В ноябре 2019 года разработанный китайской фармкомпанией препарат был одобрен FDA для терапии мантийноклеточной лимфомы – раньше, чем в Китае. Китайский регулятор одобрил занубритиниб по двум показаниям в июне 2020 года – для терапии мантийноклеточной лимфомы и хронического лимфолейкоза у взрослых.

Ежегодно в России мантийноклеточной лимфомой заболевают около 1 030 человек.

К группе присутствующих на российском рынке ингибиторов тирозинкиназы Брутона и применяемых при лимфоме клеток мантии относятся ибрутиниб (Имбрувика от J&J), а также зарегистрированный в России в 2020 году алакабрутиниб (Калквенс от AsrtaZeneca).

«Нанолек» – фармпроизводитель с промплощадкой в Кировской области, бывшая портфельная компания ГК «Роснано». Выручка компании в 2019 году составила 7,56 млрд рублей, чистая прибыль – 595,8 млн рублей.

BeiGene – основанная в 2010 году китайская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке таргетных и иммунологических онкопрепаратов. У BeiGene есть офисы в Китае, США, Австралии и Европе. Согласно неаудированным результатам, за январь – сентябрь 2020 года выручка BeiGene составила $91 млн, чистый убыток – $426,6 млн.

В январе 2021 года швейцарская Novartis получила лицензионные права на онкопрепарат tislelizumab в десяти странах за пределами Китая и уже заплатила аванс на сумму $650 млн. Еще до $1,55 млрд могут быть выплачены в виде промежуточных платежей и лицензионных отчислений от продажи продукта. Tislelizumab одобрен в Китае для лечения лимфомы Ходжкина, уротелиального рака, а в январе 2021 года – в схемах первой линии терапии немелкоклеточного рака легкого.

Фото: btimesonline.ru

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