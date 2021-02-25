Белоруссия начнет выпускать вакцину «Спутник V» в марте

Белоруссия начнет выпускать у себя вакцину «Спутник V» в марте, ежемесячный объем производства составит около 500 тыс. доз, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича.

«В марте мы планируем получить розлив «Спутник V» на мощностях наших фармпредприятий. Планируем выпускать по 500 тыс. доз в месяц», – отметил министр на коллегии ведомства.

По словам Пиневича, в стране сейчас наблюдается вторая волна эпидемии «с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах». По прогнозам белорусского минздрава, третий период подъема заболеваемости должен быть менее интенсивным.

Министр здравоохранения республики сообщил, что сейчас количество привитых в стране составляет почти 25 тыс. человек, в основном, это медики. Еще 40 тыс. вакцин поступает в белорусские регионы на данный момент. 100 тыс. доз китайской вакцины прибыло в Белоруссии – ею будут привиты 50 тыс. человек. Еще 100 тыс. доз ожидается в марте, рассказал Пиневич.

Вакцинация добровольцев в Белоруссии российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований началась с 1 октября 2020 года. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. Массовая вакцинация начнется в стране в марте, всего на добровольной основе планируется привить более 5,5 млн человек. В ведомстве заявляли, что на территории Белоруссии наладят совместное производство вакцины. Кроме того, Россия передала Минздраву Белоруссии вакцину «Эпиваккорона».

gxpnews