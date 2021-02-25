Египет зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) одобрило регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 млн человек, стал 35-м государством в мире, одобрившим применение российской вакцины.

«Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить «Спутник V» в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата. «Спутник V» одобрен уже в 35 странах, и их число продолжит увеличиваться, так как российская вакцина признана во всем мире как один из лучших препаратов против коронавируса», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии и Гайане.

gxpnews