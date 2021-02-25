Судебные издержки J&J по искам из-за асбеста в детских присыпках составили 4 млрд долларов

В 2020 году Johnson & Johnson выделила 3,9 млрд долл. на урегулирование судебных дел, возбужденных из-за содержания в детских присыпках компании веществ, которые могут вызывать раковые заболевания. Производитель намерен подать аппеляцию на многие из судебных исков, пытаясь снизить сумму компенсации.

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) потратила 3,9 млрд долл. на судебные издержки в 2020 году. Об этом говорится в ежегодно составляемой декларации производителя, которая подается в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как сообщается, многомиллиардные судебные расходы в основном связаны с поданными в адрес компании судебными исками, число которых достигло 25 тыс. Судебные дела были заведены в связи с утверждениями о том, что детские присыпки компании вызывают раковые заболевания. В них было обнаружено содержание канцерогенного асбеста, о чем J&J не сообщала регулирующим органам и общественности.

Компания уже несколько лет сталкивается с судебными исками, связанными с присыпками. Особое волнение вызвало расследование, проведенное агентством Reuters по данному делу. Согласно внутренним отчетам J&J и свидетельским показаниям, с 1971 по начало 2000-х годов в тальке, входящем в состав детских присыпок и готовых продуктов, иногда содержались следы небольшого количества асбеста.

Присяжные во многих штатах обязали компанию выплатить значительные компенсации. J&J в некоторых случаях удается апеллировать некоторые решения. Некоторые судебные разбирательства продолжаются до сих пор. В ноябре прошлого года суд в штате Нью-Йорк обязал производителя лекарственных средств выплатить 120 млн долл. паре, связавшей возникновение у себя рака с содержанием асбеста в присыпке.

Фармацевтическая фирма также пытается обжаловать в Верховном суде США решение о возмещении ущерба в размере 2,12 млрд долл. в штате Миссури. В этом случае группа женщин обвинила J&J в заболевании раком яичников, причина появления которого приписывается продукции компании.

Однако в некоторых случаях производитель предпочел не отстаивать свою позицию. В прошлом году сообщалось, что компания начала урегулирование около 1 тыс. дел на сумму более 100 млн долл.

Также в 2020 году году на фоне дестабилизации бизнеса, вызванной пандемией, J&J изъяла из продаж на американском рынке присыпки на основе талька. Компания пояснила этот шаг осуществлением обзора портфеля своих товаров в связи с распространением коронавируса, а не многочисленными исками.

Владимир Заболотских

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