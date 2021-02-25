«Нанолек» будет продавать в России и ЕАЭС китайский онкологический препарат «Брукинза»

Российская фармкомпания «Нанолек» подписала соглашение о сотрудничестве с китайской биотехнологической компанией BeiGene, получив права на дистрибуцию, продвижение, фармаконадзор, вторичную упаковку и выпускающий контроль на препарат «Брукинза» (занубритиниб) в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это становится известным из сообщения компании, поступившем в «ФВ».

В России препарат еще не зарегистрирован, «Нанолек» подала документы на его регистрацию. «Наряду с вакцинальным направлением, традиционным для компании, мы также активно развиваем свой портфель онкологических препаратов», — приводятся слова президента компании «Нанолек» Владимира Христенко.

Препарат используют при лечении мантийно-клеточной лимфомы. Он используется как монотерапия или в комбинации с другими препаратами для лечения злокачественных опухолей из В-лимфоцитов. В России лимфомой ежегодно заболевают больше 1 тыс. человек.

Фото: nanolek.ru

Григорий Дубов

pharmvestnik