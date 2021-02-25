Нижегородский «Максавит» откроет свыше 100 аптек в первом полугодии

В первом полугодии нижегородская межрегиональная сеть «Максавит» намерена открывать по 20 новых аптек в месяц. На второе полугодие планы будут корректироваться в соответствии с ситуацией на рынке.

По 20 новых аптек намерена открывать сеть «Максавит» в первом полугодии 2021 года. Речь идет о тех 36 регионах, в которых уже работают аптеки под этим брендом. Об этом «ФВ» рассказал директор компании Максим Юдин.

«Там, где у нас уже получается хорошо работать, мы и будем открывать дополнительные точки, – прокомментировал решение Юдин. – Выход в новые регионы не планируем».

«Максавит» всего планирует открыть свыше 100 аптек в первом полугодии. Сейчас сеть представлена 640 аптеками.

По словам руководителя «Максавита», эффективнее не покупать готовый бизнес, а создавать аптеку с нуля.

«Как правило, когда сеть продается целиком, несколько точек в ней имеют хорошую локацию, а остальные – не очень, – говорит Максим Юдин. – К тому же в наследство ты получаешь корпоративную культуру, сложившиеся межличностные отношения. Поменять их довольно непросто».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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