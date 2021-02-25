AstraZeneca сократит поставки вакцин в ЕС вполовину во втором квартале

Компания AstraZeneca заявила, что не сможет полностью выполнить свои обязательства по договору, заключенному с ЕС, о поставках вакцин от COVID-19. Производитель поставит в Европу менее 90 из 180 млн доз вакцины.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сможет поставить в Европейский союз (ЕС) во втором квартале текущего года менее 90 млн доз вакцин от COVID-19, что составляет лишь половину от количества препаратов, указанного в договоре. Об этом пишет агентство Reuters, взявшее интервью у официального представителя ЕС, участвующего в переговорах с производителем.

В свою очередь AstraZeneca не отрицает данный факт, добавив, что компания стремится увеличить производительность с целью поставить обещанные 180 млн доз.

Дефицит вакцин может стать серьезным препятствием для ЕС на пути к достижению цели по иммунизации от коронавируса 70% населения к началу лета этого года.

Представитель Европейской комиссии не смог дать комментарий касательно переговорного процесса из-за его конфиденциальности. Однако он отметил, что ЕС будет располагать достаточным числом вакцин, чтобы достичь поставленных задач по вакцинации европейских граждан вне зависимости от ситуации с AstraZeneca.

Британско-шведский производитель лекарственных средств предупреждал о невыполнении обязательств по договору и в первом квартале. Как сообщается, компания планирует поставить около 40 млн доз в этот период. AstraZeneca также должна была поставить 30 млн доз препарата в последнем квартале 2020 года, но не смогла этого сделать, так как ее вакцина еще не была одобрена европейским регулятором.

В целом общий объем поставок AstraZeneca в ЕС составит около 130 млн доз к концу июня, что значительно меньше 300 млн вакцин, заявленных в договоре. На данный момент вакцины производятся на двух заводах в Великобритании, одном заводе в Нидерландах и еще одном – в Бельгии. Однако экспорт медикаментов из Великобритании невозможен, так как фирма имеет отдельный контракт о поставках со этой страной. В качестве способа увеличения поставок было предложено отправлять в ЕС вакцины, произведенные на территории США и Индии.

На фоне пандемии многие фармацевтические компании, разработавшие вакцины от COVID-19, столкнулись с производственными задержками из-за сложности процесса создания вакцин, ограниченных мощностей и проблем с поставками ингредиентов для препаратов. К примеру, задержать поставки в Европу пришлось и таким крупным компаниям, как Pfizer и BioNTech, а также Moderna, чьи вакцины первыми были одобрены Европейским агенством по лекарственным средствам (EMA).

Владимир Заболотских

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