«Новартис Фарма» и «Фармстандарт» не смогли аннулировать патент на нилотиниб

Роспатент не стал аннулировать патент на нилотиниб, правообладателем которого является Олег Михайлов. Компании «Новартис Фарма» и «Фармстандарт» не смогли доказать, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «изобретательский уровень».

Коллегия Роспатента отказала компании «Новартис Фарма» в удовлетворении возражения, поступившего 18 декабря 2019 года против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2551359. Аналогичное решение вынесено и на возражение АО «Фармстандарт» от 17 января 2020 года. Компании считают, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «изобретательский уровень».

Это патент на наноразмерную слабозакристаллизованную модификацию нилотиниба. Его правообладатель – Олег Михайлов. Он бывший владелец 41,75% компании «Натива», в октябре 2017 года бизнесмен продал этот пакет австрийской Fis Capital GmbH.

В решении Роспатента указано, что в возражении «Новартис Фарма» не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемая группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

8 февраля ФАС приняла определение о назначении дела по заявлению ООО «Новартис Фарма» (входит в Novartis AG), которая утверждает, что компания «Мамонт Фарм» нарушила антимонопольное законодательство. По мнению заявителя, компания незаконно использовала изобретения на нилотиниб по патенту № 2348627, который принадлежит компании Novartis AG.

Елена Сидорова

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