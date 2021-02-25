Заседание по «московскому» делу о хищении онкопрепаратов перенесли на 11 марта

Люблинский районный суд Москвы отложил на 11 марта 2021 года заседание по уголовному делу о хищении онкопрепаратов из онкологического диспансера №5 Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) и других столичных клиник с целью дальнейшей перепродажи в аптечные сети и медучреждения. Фигуранты – заведующий отделением химиотерапии онкодиспансера №5 Виктор Шерстнев и онколог Артем Налбандян – с февраля 2020 года находятся под домашним арестом.

Об этом сообщает корреспондент Vademecum из суда. В зал заседаний ему попасть не удалось – представитель судьи допустил туда только сторон по делу, сославшись на меры предосторожности в связи с COVID-19.

Расследование обстоятельств нелегального обращения препаратов началось в октябре 2018 года. Тогда Росздравнадзор обнаружил на складе, арендованном ООО «Нордбиофарм», онкопрепараты, происхождение которых не удалось установить. Правоохранительные органы предполагали, что лекарства были похищены с целью перепродажи.

Компания «Нордбиофарм» имела лицензию на осуществление фармдеятельности по одному адресу, а хранила препараты на арендованных складах, расположенных по иному адресу. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы лишил компанию лицензии на фармдеятельность.

Сотрудники правоохранительных органов в феврале 2020 года задержали четырех подозреваемых, среди них были врачи. Следователи считают, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник препараты, после чего продавали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

В связи с уголовным делом по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в феврале 2020 года было проведено 10 обысков в медицинских учреждениях и по адресам проживания подозреваемых. В результате было обнаружено и изъято около 3,5 тысячи упаковок лекарственных средств, стоимостный объем похищенных препаратов оценили в 100 млн рублей.

В оперативной съемке обысков, опубликованных пресс-службой МВД, видны печати и товарные накладные компании ООО «Русфарм», на которую была оформлена лицензия на аптеку на улице Маломосковской.

Бабушкинский районный суд 7 февраля 2020 года отправил под домашний арест заведующего отделением химиотерапии онкологического диспансера №5 ДЗМ Виктора Шерстнева и врача-онколога Артема Налбандяна. Защита обжаловала решение суда, но постановление суда осталось без изменений.

В конце января 2021 года дело было зарегистрировано в Люблинском районном суде, первое заседание назначили на 8 февраля, однако оно было перенесено на 24 февраля.

Подробнее о мошеннических схемах перепродажи дорогостоящих препаратов – в материале Vademecum.

Фото: Vademecum

vademec