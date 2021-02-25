Алексей Алехин станет советником министра промышленности и торговли РФ

В департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ планируются кадровые перестановки. Глава департамента Алексей Алехин перейдет на позицию советника министра, а исполняющим обязанности директора станет его заместитель Дмитрий Галкин.

О перестановках GxP News рассказали сразу несколько источников на фармацевтическом рынке, знакомых с ситуацией в ведомстве. Алексей Алехин возможное назначение не комментирует. В пресс-службе Минпромторга РФ отказались от комментариев.

Алексей Алехин был назначен директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2017 году. До этого занимал в том же департаменте руководящие должности, ранее руководил Азиатско-тихоокеанским направлением ЗАО «Биокад», работал в аппарате Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками.

gxpnews