Вакцина Johnson & Johnson против COVID впервые одобрена для экстренного применения

Бахрейн стал первой в мире страной, выдавшей разрешение на экстренное применение однокомпонентной вакцины от COVID-19, разработанной американской фармацевтической компанией Johnson & Johnson (J&J). Об этом объявил Национальный регуляторный орган в области здравоохранения Бахрейна (NHRA), пишет Reuters.

Регулятор королевства заявил, что вакцина будет доступна для наиболее уязвимых категорий населения, в том числе пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. При этом дата начала вакцинации новым препаратом не уточняется. Неизвестны также сроки поставки вакцины в страну. Глава бахрейнского регулятора Мериам Адхби аль-Джалаха сообщила, что власти государства провели «углубленное изучение всех документов, представленных компанией, в том числе результаты клинических испытаний».

На данный момент в Бахрейне одобрены вакцины, разработанные государственной китайской фирмой Sinopharm, американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, Оксфордским университетом и фармацевтическим производителем AstraZeneca, а также российская вакцина «Спутник V».

Разрешение на экстренное применение вакцины было выдано через день после того, как FDA пришло к выводу, что вакцина J&J способна выработать в организме сильную иммунную защиту от тяжелой формы COVID-19. Помимо США, вакцину производителя изучает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По всему миру компания планирует произвести около миллиарда доз к концу года.

Вакцина J&J, продемонстрировала 66%-ную эффективность в ходе исследований. Ученые из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтвердили эту информацию, добавив, что препарат также способен предотвращать тяжелые формы заболевания COVID-19 на 85%. Кроме того, вакцина J&J безопасна для применения.

Владимир Заболотских

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